Snel, sneller, snelst: M1 Max van MacBook Pro 2021 schittert in tests

Tijdens het Unleashed-event presenteerde Apple een MacBook Pro om van te watertanden, bijvoorbeeld vanwege de processor. Een opgedoken Geekbench-test bevestigt het nu: de nieuwe MacBook Pro 2021 is krachtiger dan ooit.

M1 Max van MacBook Pro: verbluffende prestaties

De MacBook Pro 2021-modellen worden aangedreven door nieuwe Pro-chips: de M1 Pro en M1 Max. Beide processors zijn uitgerust met een 10-core cpu. De Max-chip heeft meer gpu-krachten: hij is te configureren met een 32 grafische kernen.

Volgens Apple zijn de nieuwe M-chips tot 70 procent sneller dan de M1-processor en die processor was al verbluffend snel. Een vermeende benchmark (zo’n test geeft een goede indicatie van de prestaties van een processor) van de high-end M1 Max-chip laat zien dat we inderdaad veel van de nieuwe processor mogen verwachten.

Op de website van Geekbench dook een Geekbench 5-score op van een ‘Apple M1 Max’ met 32 gpu-kernen. In de single core-score – waarbij processorkernen ingezet worden voor het uitvoeren van één taak – is de M1 Max goed voor 1749 punten. Dat is maar iets meer dan de M1, die een score van 1712 punten haalde.

Multitalent

Waar de nieuwe M1 Max-chip van de MacBook Pro in uitblinkt, is het uitvoeren van meerdere taken tegelijk. De multi-core score is 11.542 punten, wat ruim anderhalf keer meer is dan de 7382 punten van de 13 inch-MacBook Pro met M1-processor.

Wat de multi-core prestaties betreft doet de M1 Max het beter dan vrijwel alle andere Mac-chips. Alleen de Mac Pro- en iMac-modellen met 16 tot 24-core Xeon-chips van Intel presteren beter. Dan heb je het wel over professionele desktops die duizenden euro’s meer kosten.

Het staat overigens nog niet honderd procent vast dat de benchmark inderdaad afkomstig is van een MacBook Pro met de M1 Max-chip. John Poole, ontwikkelaar bij Geekbench, gelooft in ieder geval dat de scores legitiem zijn. De komende week zullen er meer resultaten opduiken, want de eerste MacBook Pro-modellen worden vanaf dinsdag 26 oktober geleverd.

Meer weten over de nieuwe MacBook Pro-modellen? In Apple onthult spectaculaire MacBook Pro 2021: dit is er nieuw lees je er alles over. Of bekijk het artikel over de MacBook Pro 2021-prijzen om te zien wat de krachtige laptops kosten.