MacBook Pro 2021 heeft mogelijk een inkeping (en zo ziet dat eruit)

Vanavond presenteert Apple de nieuwe MacBook Pro 2021. Vlak voor de onthulling doet een opvallend gerucht de ronde. De MacBook Pro 2021 zou aan de bovenkant van het scherm uitgerust zijn met een notch, net als de iPhone.

MacBook Pro 2021 heeft misschien een inkeping

Het gerucht wordt onder meer verspreid op het Chinese platform Weibo, waar iemand stelt dat de vernieuwde MacBook Pro een notch krijgt. Die zou ongeveer even groot zijn als bij de iPhone 12. Een Reddit-gebruiker zegt met bronnen in de toeleveringsketen te hebben gesproken en beweert hetzelfde.

Volgens de Reddit-gebruiker – die geen staat van dienst als Apple-lekker heeft – herbergt de notch een 1080p-webcam, True Tone-sensor en microfoon. Door de notch zou Apple de rand aan de bovenkant van het scherm veel smaller kunnen maken, al blijft deze iets breder dan bij de zijkanten.

Meer aanwijzingen

Het zijn wilde geruchten, maar er zijn meer aanwijzingen dat de MacBook Pro 2021 een notch heeft. MacRumors ontdekte eerder dat de nieuwe 14 inch en 16 inch MacBook Pro beschikken over een resolutie van 3456 bij 2234 en 3024 bij 1964 pixels. Opvallend hieraan is dat het beeld 74 pixels te hoog is voor 16:10, de beeldverhouding die momenteel wordt gebruikt bij de MacBooks. Dit is een aanwijzing dat er meer schermruimte is aan de weerszijden van de inkeping.

En er is nog een hint, want een paar maanden geleden zei een ranswomware-groep toegang te hebben tot interne informatie van Apple. Zij deelden een schets waarin een MacBook met inkeping te zien is.

MacBook Pro 2021 concept

Hoe de nieuwste MacBook Pro er mogelijk uitziet, demonstreert 9to5Mac in een concept. In het concept heeft de MacBook Pro een inkeping, waardoor de randen om het scherm veel smaller worden. Verder zien we dat de MacBook Pro een nieuw design met vlakke zijkanten heeft – wat ook in lijn is met eerdere geruchten.

Vanavond weten we meer! Wil je als eerste op de hoogte zijn van de onthullingen?