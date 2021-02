Volgens een nieuw gerucht keren de hdmi-poort en sd-kaartlezer terug op de MacBook Pro. Apple zou later dit jaar twee MacBook Pro-modellen uitbrengen die weer over deze aansluitingen beschikken.

MacBook Pro 2021 met hdmi en sd-kaartlezer

Dat meldt althans Ming-Chi Kuo (via MacRumors), een doorgaans goed ingelichte Apple-insider. De twee nieuwe MacBook Pro‘s, die dus over een hdmi-poort en sd-kaartlezer beschikken, zouden ergens in de tweede helft van 2021 worden uitgebracht. Daarnaast zou Apple enkele verbeteringen qua design en specificaties doorvoeren, maar hier is verder nog weinig over bekend. Ook weten we nog niet wanneer de laptops precies worden aangekondigd.

Als de sd-kaartlezer terugkeert, dan is dat goed nieuws voor bijvoorbeeld fotografen, die het geheugenkaartje direct in de MacBook kunnen stoppen. Door de hdmi-poort heb je geen adapter meer nodig om de MacBook Pro aan te sluiten op een extern scherm. Bij huidige MacBook Pro’s heb je hiervoor een usb-c-naar-hdmi-adapter voor nodig.

Waarschijnlijk gaat het om een 14 en 16 inch-MacBook Pro, die volgens geruchten ook beschikken over een gloednieuw mini-led-display. Mini-led biedt een hoger contrast, is dunner dan oled en bovendien goedkoper te produceren. Ook MagSafe, dat vorig jaar zijn weg vond naar de iPhone 12-telefoons, zou terugkeren op de nieuwe MacBook Pro-laptops.

Meer over de MacBook Pro 2021

Een eerder gerucht stelde dat de MacBook Pro een nieuw design met ‘plattere randen’ krijgt en daarmee meer op de iPhone 12 en iPad Pro gaat lijken. Bovendien verdwijnt mogelijk de Touch Bar en kiest Apple dit jaar voor ouderwetse functietoetsen, waar veel gebruikers al langere tijd om vragen. Verder is de verwachting dat de nieuwe laptop draait op de M1-chip van Apple. Die is sneller, energiezuiniger en zit ook in de MacBook Pro en Air van vorig jaar.