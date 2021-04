Een groep hackers heeft schematische tekeningen van de MacBook Pro 2021 afhandig gemaakt bij leverancier Quanta. Dat levert concrete nieuwe info op over Apples nieuwe laptop en bevestigt vier belangrijke geruchten.

MacBook Pro 2021 designtekening gestolen

Hackergroep REvil is eerder deze week binnengedrongen in de servers van hardwarefabrikant Quanta. Omdat de leverancier het losgeld niet betaalt, hebben de hackers de schematische tekeningen van de onaangekondigde MacBook Pro 2021 gepubliceerd. Gekoppeld aan eerdere geruchten bevestigen deze een aantal belangrijke veranderingen.

1. Meer aansluitingen, niet alleen usb-c

Het hing al even in de lucht dankzij een verhaal van Bloomberg en analist Ming-Chi Kuo, maar deze tekeningen bevestigen het: de MacBook Pro 2021 krijgt voor het eerst sinds 2016 weer meerdere aansluitingen.

Op de tekeningen zien we een gleuf voor de SD-kaart, meerdere usb-c-poorten en een klassieke hdmi-poort. Dat betekent dat je dus minder vaak een dongel nodig hebt om de Mac aan te sluiten op accessoires zoals een extern scherm.

2. Het einde van de Touch Bar

Een ander gerucht dat we al even aan zagen komen: vanaf dit jaar schrapt Apple de Touch Bar. Apple introduceerde het oled-touchscreen in de MacBook Pro 2016, die sindsdien de functietoetsen verving.

De Touch Bar is al jaren een punt van discussie: sommige Mac-gebruikers vinden het handig dat de balk zich aanpast aan de app die je gebruikt, anderen vinden het gebrek aan fysieke feedback niet handig. Apple lijkt nu zijn keuze gemaakt te hebben. De klassieke functietoetsen keren terug en het tijdperk van de Touch Bar is na vijf jaar ten einde.

3. Nieuw design in lijn met iPhone 12 en iPad Pro

Op de uitgelekte schematische tekeningen zien we ook de subtiele veranderingen van een nieuw design. Apple zou de nieuwe Mac introduceren met een aangepast design, dat er net even anders uitziet. Apple zou het ontwerp meer in lijn trekken met dat van de iPhone 12 en de iPad Pro 2021, met hardere randen en een wat meer hoekig design.

Dat moet de MacBook Pro een nieuw gezicht geven, wat samengaat met de andere grote veranderingen die het bedrijf voor de laptop in petto heeft.

4. Zowel een 14- als 16-inch model op komst

Op de tekeningen is te zien dat het om de J314 en J316 gaat, twee codenamen die we al eerder voorbij hebben zien komen. Bloomberg benoemde deze serienummers al en stelde destijds dat het om een 14- en 16-inch model ging. Het lijkt er dus sterk op dat Apple de twee Macs tegelijk zal onthullen en het 13 inch-model plaatsmaakt voor een exemplaar met een groter display.

Dit hoeft overigens niet te betekenen dat de kleinste Pro groter wordt dan zijn voorganger. Waarschijnlijk zijn de schermranden smaller geworden, waardoor een groter display mogelijk wordt. Dat zagen we ook al bij de 16 inch-MacBook Pro.

Wanneer verwachten we de MacBook Pro 2021?

De nieuwe MacBook Pro verschijnt naar verwachting tegen het einde van de zomer. Normaal gesproken brengt Apple de nieuwe Macs uit voor de start van het nieuwe studiejaar, zodat studenten met een gloednieuwe laptop het schooljaar kunnen starten. Een exacte releasedatum is daarmee nog even onduidelijk, maar zodra we hier meer over weten lees je het uiteraard als eerste op iPhoned.