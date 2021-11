Zien: dit is de nieuw ontworpen MacBook Pro 2021

De MacBook Pro is in een compleet nieuw jasje gestoken en heeft nu een maatje meer. De aluminium behuizing is dikker om ruimte te maken voor de extra poorten en een betere koeling. Wij testen momenteel de 14-inch MacBook Pro 2021 en delen alvast de foto’s.

MacBook Pro 2021 design

In 2016 maakte Apple controversiële ontwerpkeuzes. De MacBook Pro kreeg het dunste en lichtste ontwerp ooit, maar dat ging ten koste van de poorten. De traditionele usb-ingang verdween, net als de sd-kaartlezer en hdmi-poort. Verder introduceerde Apple het o-zo-dunne, maar ook o-zo-foutgevoelige vlindertoetsenbord. En waar was de geliefde magnetische MagSafe-oplader gebleven?

Apple heeft geluisterd naar de wens van zijn Pro-gebruikers, zo laat het bedrijf met de nieuwste MacBook Pro 2021 zien. Het apparaat heeft – zeker voor Apple-begrippen – een robuuste uitstraling. Op de onderstaande foto zie je duidelijk het verschil, waarbij we hem naast de MacBook Air 2020 hebben gezet. In tegenstelling tot bij eerdere MacBooks hebbend en boven- en onderkant geen gebogen chassis, waardoor de MacBook Pro er hoekiger uitziet.

Links de MacBook Pro 2021, rechts de MacBook Air 2020

Niet mooier, wel beter

Mooier wordt de MacBook Pro er niet op (vinden wij), maar wel beter. Door de dikkere behuizing ontstaat er ruimte voor de terugkeer van veelgebruikte poorten. Naast drie usb-c-poorten is er de hdmi-poort terug, net als een sleuf voor een sd-kaart. Weg dus met die dongles, die je steeds mee moest slepen om externe apparaten aan te sluiten.

Wat ook terugkeert, is de magnetische oplaadkabel: MagSafe. Dit is een magnetische oplaadconnector die de oplader op de juiste plek houdt. Hierdoor schiet hij los als je er per ongeluk tegenaan loopt, zodat de MacBook niet gelijk op de grond stuitert.

De nieuwe MagSafe-aansluiting brengt ook snelladen naar de Mac. Daar heb je wel een 96 Watt-oplader voor nodig, die Apple bij de goedkopere configuraties niet standaard meelevert. Opladen kan overigens ook nog steeds met usb-c.

Notch

Kijk je naar het scherm, dan valt natuurlijk meteen de inkeping (notch) op, waarin de verbeterde 1080p-webcam zit. In het dagelijkse gebruik is de hap uit het scherm niet storend, want het deel bovenin is bijna altijd dode ruimte. Volgens Apple is de notch nodig om de schermranden smaller te maken, en die zijn inderdaad heel dun.

Aan alle zijden zijn de schermranden 3,5 millimeter: 60 procent dunner dan voorheen. Wel vragen we ons af of het nodig is geweest om de notch zo breed te maken. Bovendien had de webcam ook wel weggemoffeld kunnen worden in de bovenste rand. De inkeping lijkt dus vooral een design-element te zijn.

Wat vind je van het nieuwe MacBook Pro 2021-design? Laat het hieronder weten in de reacties!