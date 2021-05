‘Nieuwe MacBook Pro krijgt mini-led-scherm en Apple M2-chip’

De MacBook Pro van 2021 krijgt als eerste laptop de nieuwe M2-chip. Ook hebben de laptops een display van mini-led, net als de kersverse iPad Pro.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: M2-chip voor MacBook Pro en mini-led

Dat beweert DigiTimes. De website schrijft dat TSMT, een belangrijke leverancier van Apple, momenteel volop bezig is met het produceren van mini-led-schermen. Volgens geruchten brengt Apple dit jaar twee nieuwe MacBook Pro-laptops waarbij je kunt kiezen tussen 14 of 16 inch.

DigiTimes claimt dat TSMC de schermen voor deze laptops gaat leveren en dat de productieproblemen zijn opgelost. De fabrikant had te maken met allerlei technische uitdagingen, waardoor er minder schermen konden worden geproduceerd. Volgens DigiTimes ligt TSMC nu weer op schema.

Verder schijnt de MacBook Pro 2021 een Apple M2-chip te krijgen. De opvolger van de M1-processor – die bijvoorbeeld al in de 13 inch-MacBook Pro, iMac 2021 en nieuwste MacBook Air zit – belooft sneller en energiezuiniger te worden.

Eind 2020 kondigde Apple aan binnen twee jaar over te stappen van Intel naar haar eigen chips. Omdat het bedrijf nu haar eigen computerchips produceert heeft het veel meer controle over het productieschema.

Meer over de MacBook Pro 2021

Het net rondom de MacBook Pro van 2021 begint zich te sluiten. Dankzij allerlei geruchten weten we in grote lijnen al wat de nieuwe Apple-laptop te bieden heeft. Uit de gelekte schematische tekeningen blijkt bijvoorbeeld dat de nieuwe Pro-laptops meer aansluitingen krijgen, zoals een hdmi-poort en gleuf voor de sd-kaart.

De Touch Bar wordt juist achterwege gelaten en het design zou meer in lijn zijn met de iPhone 12 en iPad Pro 2021. De tekeningen laten zien dat Apple het design iets aanpast door de randen harder te maken. Verder staat het zo goed als vast dat de MacBook Pro van 2021 in twee formaten komt: 14 en 16 inch. De huidige Pro-laptops zijn in 13 en 16 inch verkrijgbaar.

Het laatste nieuws over de MacBook Pro: