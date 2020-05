MacBook Air 2020 vs MacBook Pro 2020: welke moet je kiezen?

Nu ook de 13 inch-MacBook Pro ook een 2020-upgrade heeft gekregen, is het hoog tijd om een eeuwenoude vraag te beantwoorden: welke nieuwe Mac moet je kiezen, de nieuwe MacBook Pro of nieuwste MacBook Air?

MacBook Pro 2020 vs MacBook Air 2020

De complete MacBook-lijn is nu bijgewerkt voor 2020, dus is dit een goed moment om een nieuw exemplaar in huis te halen. Maar daarbij is de vraag wel of je voor de Air of de Pro moet gaan, een keuze die je potentieel veel geld kan schelen. We vergelijken de twee MacBooks daarom op een aantal afzonderlijke punten.

Design: Air wint met meer keuze en minder gewicht

Qua design zijn de MacBook Air en Pro aan elkaar gewaagd, al wint de Air het als het puur om het uiterlijk gaat. De MacBook Air heeft het herkenbare aflopende design, waardoor het apparaat een stuk dunner is aan het uiteinde.

De Pro is een stuk hoekiger en wat zwaarder. Bovendien is de MacBook Air naast de kleuren zilver en spacegrijs ook verkrijgbaar in goud. Bij de Pro kun je enkel uit zilver en grijs kiezen.

Scherm: brede kleurweergave en extra helderheid

De MacBook Air en MacBook Pro hebben allebei een 13,3 inch-scherm met dezelfde ips-technologie. Ook de resolutie is precies hetzelfde, met als enige verschil dat de MacBook Pro ‘Wide Color’ ondersteunt. Dat zorgt ervoor dat kleuren op het scherm van de Pro net wat levendiger en natuurgetrouwer overgekomen.

Dat kan een fijne verbetering zijn voor grafische ontwerpers die veel met foto’s bezig zijn. Daarnaast heeft het Pro-scherm een hogere maximale helderheid dan de Air.

Toetsenbord: wel of geen Touch Bar?

Beide MacBooks zijn nu uitgerust met het nieuwe Magic Keyboard, waardoor het geplaagde vlindertoetsenbord voorgoed verleden tijd is. Zowel de Air en de Pro hebben dus exact hetzelfde toetsenbord met één belangrijk verschil: de Pro heeft een Touch Bar waar bij de Air de functietoetsen zitten. De Touch Bar is een oled-touchscreen die zichzelf aanpast aan de apps die je op dat moment gebruikt. Zo verschijnt er een mediaspeler als je naar muziek luistert, of een balk met emoji als je een bericht aan het typen bent.

Hoewel de Touch Bar zo nu en dan van pas komt, zijn veel gebruikers er na jaren nog steeds niet van overtuigd. De balk zou te weinig toevoegen en doet eigenlijk precies hetzelfde als de functietoetsen. Tenzij je een specifieke functie van de Touch Bar wil gaan gebruiken, is dat wat ons betreft dus geen reden om voor de Pro te gaan.

Aansluitingen: hoeveel Thunderbolt 3-poorten heb je nodig?

Hoewel aansluitingen de MacBook heeft, hangt af van het model dat je kiest. Bij de MacBook Air is het makkelijk: ongeacht de configuratie heeft de Air 2020 altijd twee Thunderbolt 3-poorten.

De MacBook Pro heeft er standaard twee en enkel de duurdere modellen (vanaf 2129 euro) zijn uitgerust met vier van deze aansluitingen. Gelukkig hebben zowel de Air als de Pro nog gewoon een klassieke koptelefoonaansluiting, zodat je gemakkelijk een headset aansluit.

Specs: een complex verhaal

Wat de specificaties betreft wordt het een lastig verhaal. Dat hangt namelijk grotendeels af van de configuratie die je kiest bij het kopen van een nieuwe MacBook. In het geval van de 2020 MacBook Pro is het zelfs nog iets lastiger, omdat het goedkopere model is uitgerust met de achtste generatie Intel-chips, terwijl enkel het duurdere model vanaf 2129 euro op de nieuwere en betere tiende generatie draait.

Hierdoor is de MacBook Air dichter naar het instapmodel van de MacBook Pro toegegroeid, maar zijn er nog wel een aantal verschillen. Zo draaien de Air-chips op een lagere wattage, die daardoor energiezuiniger zijn en geoptimaliseerd zijn voor snellere taken. De chips van de Pro zijn juist geoptimaliseerd voor taken die meer tijd kosten en presteren op langere termijn juist beter.

Accuduur: Air is energiezuiniger

Dat de Air op een energiezuinigere chip draait, betekent ook dat deze MacBook net wat langer meegaat op een enkele acculading. Volgens Apple kun je met de MacBook Air tot 11 uur draadloos internetten en tot 12 uur films kijken.

De MacBook Pro kan tot 10 uur draadloos internetten en 10 uur films kijken, waardoor je er ook bij andere taken vanuit mag gaan dat de Pro ongeveer een uurtje eerder aan de oplader moet.

Prijs: een groot verschil

Net als bij de specificaties is het erg lastig om iets over de prijs te zeggen, omdat deze grotendeels afhangt van de manier waarop je de MacBook uiteindelijk configureert. Kijken we puur naar het instapmodel, dan haal je de 2020 MacBook Air vanaf 1199 euro in huis, terwijl de instap-Pro 1499 euro kost.

Wil je de Pro met de nieuwste Intel-chip, dan ben je minimaal 2129 euro kwijt. Al deze modellen zijn daarna nog uit te breiden met meer werkgeheugen, opslagruimte en andere aanpassingen, waardoor de prijs oploopt.

Conclusie MacBook Pro 2020 vs MacBook Air 2020

Dus, welke moet je nu kiezen? Die keuze is in 2020 lastiger dan ooit tevoren. Ben je van plan om het goedkopere model van de MacBook Pro te kiezen met de oudere chip, dan raden we aan om toch eens goed naar de MacBook Air te kijken. Tenzij je echt de Touch Bar en het iets betere scherm nodig hebt, is de Air voor dat geld wat ons betreft een betere keus.

Heb je meer kracht nodig of wil je meer Thunderbolt-aansluitingen, dan is de duurdere MacBook Pro van 2129 euro het betere apparaat. Heb je voor je studie of werk zware programma’s voor het bewerken van foto’s en video’s nodig, dan doe je hier je voordeel mee. Maar voor heel veel mensen heeft de 2020 MacBook Air meer dan genoeg in huis om jaren vooruit te kunnen, voor een stuk minder geld.

