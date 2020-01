MacBook Pro 2020: 6 verwachtingen voor de nieuwe 13 inch-Mac

De 13 inch-MacBook Pro 2020 waar gebruikers al jaren op wachten, komt er aan. Dit verwachten wij van de compacte versie van de 16 inch-Pro.

MacBook Pro 2020-verwachtingen

Als we alle geruchten mogen geloven, heeft Apple een drukke paar maanden voor de boeg. Naast de iPhone SE 2, AirTag-tracker, nieuwe iPads en meer ligt de Apple Store over een tijdje weer vol met nieuwe spullen. Eén van deze onaangekondigde producten is de 13 inch-MacBook Pro, een laptop waar heel wat Mac-gebruikers al jaren op zitten te wachten.

1. Een nieuw toetsenbord met losse escape-toets

Eind vorig jaar liet de 16 inch-MacBook Pro zien dat de tijd van het kwetsbare vlindertoetsenbord voorbij is. Apple keert terug naar de vertrouwde toetsen met een schaarmechanisme, zoals de MacBooks voor 2016 ook hadden. Dit mechanisme is veel minder gevoelig voor broodkruimels of ander vuil wat tussen de toetsen kan komen.

Daarnaast vinden veel mensen dat de toetsen fijner typen omdat je ze verder kunt indrukken. Ook zal Apple de Mac weer een fysieke escape-knop geven, zodat vooral grafische ontwerpers en mensen die video’s monteren gemakkelijker de knop kunnen gebruiken. Tot voorheen zat deze knop in de Touch Bar verwerkt, waardoor je geen feedback kreeg als je ‘m aanraakte.

2. Verbeterde speakers en microfoon

De 16 inch-Pro introduceerde een verrassende verbetering in de vorm van de speakers. Deze hadden een hoorbaar betere kwaliteit in vergelijking met eerdere Macs, wat het apparaat geschikter maakt om muziek te luisteren of zonder koptelefoon audio te monteren. Ook de verbeterde microfoon maakt het voeren van audio- en videogesprekken een stuk beter.

3. Meer opslag voor minder geld

Een fijne bijkomstigheid van de nieuwe Macs die eind vorig jaar verschenen, was dat Apple de prijs voor intern geheugen naar beneden haalde. We verwachten dat Apple iets soortgelijks doet met het 13 inch-model, maar wel wat lager inzet met de hoeveelheid die standaard aanwezig is. Zo heeft de 16 inch-Pro standaard 512GB aan opslag, maar is deze Mac ook standaard een stuk duurder.

Als Apple dezelfde lijn doortrekt voor het 13 inch-model, zouden we tevreden zijn met een instapmodel dat 256GB aan geheugen heeft in plaats van de huidige 128GB. Daarna kun je ervoor kiezen om extra intern geheugen aan te schaffen.

4. Intel Core i7-processor en nieuwer

Alle 13 inch-MacBook Pro’s draaien standaard op een Intel Core i5-processor. Inmiddels zijn we weer een aantal maanden verder en heeft de processormarkt niet stil gezeten. Net als het 16 inch-model is het aannemelijk dat Apple de nieuwe 13 inch-Mac uitrust met een Intel Core i7-processor, die je voor extra kosten kunt upgraden naar de i9-versie.

5. Een nieuw ontwerp?

Dit is niet zozeer een verwachting, maar meer een wens. Sinds 2016 heeft Apple het ontwerp van de MacBook Pro namelijk nauwelijks aangepast. Het zou langzaam maar zeker dus weer tijd worden voor een aangepast design. Denk hierbij aan smallere schermranden, een nieuw kleurtje of een andere indeling voor de speakers. Wij laten ons graag verrassen, al ziet het huidige design van de Mac er anno 2020 nog steeds modern uit.

6. Release in de eerste helft van 2020

Alles wijst erop dat we niet zo heel lang meer hoeven te wachten op deze nieuwe Mac. Apple zou van plan zijn om de nieuwe 13 inch in de eerste helft van het jaar te presenteren en uit te brengen.

Mogelijk reserveert Apple er een moment voor tijdens het eerste Apple-event van het jaar (dat we in maart verwachten), al worden nieuwe MacBooks ook regelmatig met een simpel persbericht op de markt gebracht. Wij houden onze mailbox de komende tijd dus extra goed in de gaten. Zodra wij meer weten, weet jij het natuurlijk ook!

