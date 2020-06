‘MacBook Pro en Air 2020 usb-bug veroorzaakt vastlopers’

Een steeds groter wordende groep eigenaren van de 2020 MacBook Pro of MacBook Air klagen over vastlopers als ze een usb 2.0-accessoire met de laptop willen verbinden.

‘2020 MacBook usb-bug ontdekt’

MacRumors ontdekte de groeiende stroom aan klachten op Reddit en het Support-forum van Apple zelf. Het zou hier specifiek gaan om de 13 inch-MacBook Pro en MacBook Air die in 2020 zijn verschenen. Gebruikers die een usb 2.0 (de voorloper van usb c) accessoire willen aansluiten via een adapter of hub, lopen regelmatig tegen vastlopers aan.

Gebruikers die met de klachten te maken hebben zien wel dat het usb-accessoire verbonden wordt, maar op een willekeurig moment wordt de verbinding vervolgens verbroken en loopt de hele MacBook vast. De verschillende klachten lopen erg uiteen, wat het lastig maakt om te bepalen welke accessoires het probleem veroorzaken.

Ook zijn er inmiddels verschillende usb-hubs en adapters getest, waaruit blijkt dat het probleem niet bij een merk lijkt te liggen. Wel is het duidelijk dat het specifiek om usb 2.0-accessoires gaat.

Apple heeft nog niet gereageerd op de klachten, maar de verschillende gebruikers die ermee te maken hebben zeggen wel contact op te hebben genomen met Apple Support.

Een hardware- of softwareprobleem?

De grote vraag is nu of het hier om een fout in de hard- of software gaat. Een softwarefout kan vaak worden opgelost met een update, maar een hardwareprobleem is een stuk hardnekkiger. Daarvoor zullen fysieke reparaties moeten worden uitgevoerd.

Zodra we meer weten over deze MacBook Air en MacBook Pro 2020 usb-bug, dan lees je het uiteraard op iPhoned. Heb je zelf ook te maken met deze klachten? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.