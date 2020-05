De eerste reviews van de MacBook Pro 2020 zijn binnen. Internationale media zijn alvast met de compacte krachtpatser aan de slag gegaan en in deze review round-up zetten we hun bevindingen op een rij.



MacBook Pro 2020 review round-up

Als donderslag bij heldere hemel kondigde Apple afgelopen week een nieuwe MacBook Pro aan. Internationale media zijn onder embargo alvast met de laptop aan de slag gegaan en hebben de eerste reviews gepubliceerd. Men is overwegend positief, maar er is ook ruimte voor kritiek.

Engadget

Engadget is vooral te spreken over het toetsenbord van de MacBook Pro. Ook is de techwebsite te spreken over het Retina-scherm, speakers, touchpad en accuduur. De keuze tussen een 13 inch-MacBook Air en MacBook Pro is wat betreft Engadget dan ook simpel: de Pro is overal duidelijk beter in.

Die keuze is minder vanzelfsprekend wanneer je de Pro afzet tegen een gelijkwaardige Windows-laptop, meent de reviewer. “Mensen die op zoek zijn naar een krachtig mobiel apparaat met degelijke grafische prestaties en lange accuduur vinden in de 13 inch-Pro één van de vele goede opties”, schrijft men. Engadget raadt de kersverse laptop daarom vooral aan voor mensen die al een tijdje wachten op een MacBook met duurzamer toetsenbord.

→ Lees de volledige review op Engadget

TechCrunch

“Met de komst van de nieuwe MacBook slaat Apple één van de donkerste hoofdstukken uit haar geschiedenis om”, zo begint de review van TechCrunch. Deze ietwat donkere kijk op de zaken komt ook in de rest van de bespreking naar voren. TechCrunch is namelijk van mening dat de nieuwe Pro een prima apparaat is, maar in de weg wordt gezeten door de Air.

Apples goedkoopste laptop is namelijk “goed genoeg voor de meeste mensen”, aldus de techwebsite. Volgens TechCrunch is de MacBook Pro 2020 daarom alleen een aanrader voor mensen die echt een krachtigere laptop zoeken dan de Air.

→ Lees de volledige review op TechCrunch



The Verge

Zo koeltjes als de TechCrunch-review is, zo lovend is de bespreking van The Verge. Dieter Bohn, de recensent in kwestie, valt direct met de deur in huis: “Ik ben onder de indruk.” Bohn is vooral te spreken over het toetsenbord. Problemen met haperende en plakkende toetsen behoren volgens hem tot het verleden.

“Het lijkt erop dat het toetsenbord eindelijk betrouwbaar is”, schrijft de site. “Natuurlijk, er kan altijd ineens een mankement aan het licht komen. Ik denk echter dat het veilig is om te vertrouwen op dit Magic Keyboard, en deze MacBook,” luidt de conclusie.

→ Lees de volledige review op The Verge

Over de nieuwe MacBook Pro

De meest opvallende verbetering van de kersverse 13 inch-MacBook Pro is het Magic Keyboard. Dit toetsenbord belooft een einde te maken aan alle toetsenbordproblemen van afgelopen jaren. Apple biedt de krachtige laptop in twee configuraties aan. Welke je kiest, maakt een groot verschil in uiteindelijke rekenkracht.

Check onze MacBook Pro 2020 keuzehulp om voor jou de juiste keuze te maken. Twijfel je nog tussen een compacte Air of Pro? Neem dan een kijkje in onze vergelijking tussen de MacBook Pro 2020 en MacBook Air 2020.