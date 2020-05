Apple heeft zojuist de gloednieuwe, kleinere 13 inch-MacBook Pro 2020 onthuld. Het apparaat lijkt veel op de 16 inch-MacBook Pro die eind 2019 verscheen, inclusief het sterk verbeterde toetsenbord.



13 inch-MacBook Pro 2020 officieel

Veel mensen zitten er al maanden op te wachten: een kleinere versie van de 16 inch-MacBook Pro die eind 2019 verscheen. Met een persbericht heeft Apple dit nieuwe model zojuist onthuld. Het apparaat heeft hetzelfde design als zijn voorganger, maar een aantal belangrijke verbeteringen.

Kenmerken MacBook Pro 2020:

13 inch Retina-scherm met True Tone

Touch Bar met Touch ID

Verbeterd toetsenbord

8/16GB werkgeheugen, 256GB opslag en nieuwe Intel-processor

T2-veiligheidschip beveiligt je vingerafdruk

Verkrijgbaar vanaf 1499 euro

Wordt tussen 8 en 11 mei geleverd

De belangrijkste verbetering is ongetwijfeld het nieuwe toetsenbord. Na jaren van problemen met het kwetsbare vlindertoetsenbord stapt ook de kleinere MacBook Pro nu weer over op een steviger schaartoetsenbord. Dit mechanisme is veel beter bestand tegen kruimels en stof, waardoor problemen worden voorkomen.

Verder heeft de nieuwe 13 inch-MacBook Pro tweemaal zoveel opslag als zijn voorganger. De ssd begint zodoende bij 256GB en je kunt de capaciteit uitbreiden naar maar liefst 1TB. De meest luxe uitvoering heeft maar liefst 4TB opslagcapaciteit aan boord. Ook is de compacte Pro uitgerust met een tiende generatie quad-core Intel Core-processor, welke volgens Apple 2,8 keer zo snel is als het vorige model.

Sterk verbeterde videokaart

Daar blijft het niet bij, want ook de grafische processor gaat erop vooruit. Volgens Apple is de videokaart van 13 inch-MacBook Pro 2020 maar liefst 80 procent krachtiger dan het vorige exemplaar. Bovendien kun je de makkelijk vervoerbare laptop aansluiten op een Pro Display XDR, de high-end monitor die het bedrijf vorig jaar uitbracht.

Qua design verandert er weinig. De MacBook Pro 2020 verschijnt in twee kleuropties: spacegrijs en zilver. Het Retina-display beschikt over meer dan 4 miljoen pixels, waardoor het beeld haarscherp is. Verder heeft het scherm een helderheid van 500 Nits. Dit is met name handig voor mensen die hun Pro voor beeldbewerking en grafische opdrachten willen gaan gebruiken. Uiteraard is ook True Tone aanwezig.

De nieuwe MacBook Pro is uitgerust met een T2-veiligheidschip. Deze krikt de beveiliging omhoog, bijvoorbeeld door Touch ID-gegevens te beschermen. Je vingerafdruk is dan ook in veilige handen bij de nieuwe krachtige laptop. Uiteraard draait de 13 inch-Pro op macOS Catalina, de meest recente versie van het besturingssysteem.

Verkrijgbaarheid

De 13 inch-MacBook Pro 2020 is per direct verkrijgbaar voor een instapprijs van 1499 euro. Voor het duurste basismodel leg je 2379 euro neer. Wanneer je de laptop nu bestelt, krijg je ‘m tussen 8 en 11 mei thuis geleverd. Bij het bestellen kun je het basismodel naar hartenlust uitbreiden met bijvoorbeeld meer opslagcapaciteit. De nieuwe MacBook Pro is ook verkrijgbaar bij officiële Apple-verkooppunten.

