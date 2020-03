‘Apple vervangt 13 inch-MacBook Pro in 2020 met 14,1 inch-model’

Volgens een nieuw gerucht brengt Apple dit jaar zes nieuwe producten uit met een mini-led-scherm, waaronder een 14,1 inch-MacBook Pro.

Gerucht: MacBook Pro 2020 krijgt een 14,1 inch-scherm

De geruchtenmolen rondom de MacBook Pro 2020 draait gestaag door. De doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo beweert dat het bedrijf uit Cupertino dit jaar zes nieuwe producten uitbrengt met een mini-led-scherm. Eén daarvan is de nieuwe MacBook Pro: volgens Kuo gaat Apple de huidige 13 inch-MacBook vervangen voor een exemplaar met een 14,1 inch-scherm.

Vorig jaar verving Apple al de 15 inch-MacBook Pro voor een 16 inch-versie. Het lijkt er nu dus op dat ook het kleinere model een slagje groter wordt. Eerdere geruchten wezen er al op dat deze compacte versie eraan komt, maar niet eerder was er een gerucht over een groter scherm.

Volgens Kuo wordt het scherm van de nieuwe MacBook niet alleen groter, maar wordt het ook een mini-led-scherm. Ook kunnen we een nieuw toetsenbord verwachten met schaarmechanisme.

Zes nieuwe producten

Volgens Kuo is de MacBook Pro 2020 niet het enige nieuwe product waar we een mini-led-scherm in terugvinden. Kuo beweert namelijk dat vijf andere producten van dit jaar ook een mini-led-scherm zullen krijgen. Het gaat hier om de nieuwe iPad Pro 2020, de iMac Pro, de 16 inch-MacBook Pro, én de iPad en iPad mini van dit jaar.

Als we de geruchten mogen geloven, kunnen we de nieuwe MacBook al tijdens het Apple-event van deze maand verwachten. Helaas is het nog onduidelijk wanneer het bedrijf uit Cupertino de andere nieuwe producten op de markt brengt, al wordt de iPad Pro 2020 ook deze maand verwacht.

Volgens Kuo kunnen we de iMac Pro in ieder geval pas in het vierde kwartaal van dit jaar verwachten. Dat Kuo hierover spreekt is opvallend, want het zou de eerste nieuwe iMac Pro zijn sinds het eerste model van december 2017. Lang werd er getwijfeld of er überhaupt een opvolger kwam voor de desktop, maar Kuo is ervan overtuigd dat er binnenkort een update voor uitkomt.

Apple maart-event verwachtingen

Inmiddels zijn er al heel wat geruchten over de nieuwe MacBook Pro. Op basis van deze geruchten hebben we dan ook een aantal verwachtingen gebundeld. Benieuwd wat er nog meer wordt gelanceerd tijdens het Apple maart-event? We hebben onze verwachtingen voor je op een rijtje gezet.