MacBook Pro 2020: 4 verschillen tussen het instap- en high-end-model

De nieuwe 13 inch MacBook Pro wordt in twee verschillende configuraties aangeboden. Let daarom goed op welke je kiest, het maakt namelijk een groot verschil.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

MacBook Pro 2020 keuzehulp: welke moet je kiezen?

Vorige week presenteerde Apple de langverwachte 13 inch-MacBook Pro 2020. Het populaire model is nu eindelijk uitgerust met het nieuwe Magic Keyboard, wat voor veel mensen een reden zal zijn om de overstap naar dit nieuwe model te maken.

Ga je echter een exemplaar bestellen, dan is het belangrijk dat je goed oplet. De MacBook Pro 2020 wordt namelijk in twee verschillende configuraties geleverd, die nogal wat verschillen met zich meebrengen.

Het gaat hier specifiek om de MacBook Pro van 1499 euro en 2129 euro. De andere twee modellen die Apple verkoopt zijn dezelfde apparaten met enkel meer intern geheugen. Twijfel je tussen deze twee, dan is het belangrijk om je bewust te zijn van de volgende vier verschillen.

1. Van twee naar vier Thunderbolt 3-poorten

Het duurdere model heeft als enige vier Thunderbolt 3-aansluitingen, terwijl het instapmodel enkel twee poorten heeft. Eén van deze poorten zal gereserveerd zijn voor de oplader, een tweede mogelijk voor een extern scherm. Daarmee is een totaal van twee best beperkt, dus als je veel accessoires of harde schijven aansluit op je Mac, kan het model van vier poorten voor jou praktischer zijn.

2. Standaard al meer werkgeheugen en intern geheugen

De sprong van 1499 euro naar 2129 euro is een flinke, maar daar krijg je dan ook al meerdere dingen voor terug die losstaan van de andere verbeteringen in dit lijstje. Het duurdere model heeft standaard al 512GB aan geheugen in plaats van 256GB, en 16GB aan werkgeheugen in plaats van 8GB. Was je toch al van plan dit te upgraden, dan is de afstand naar dit duurdere model al een stuk kleiner.

3. Draait op de nieuwere Intel-processor 10e generatie

Eén van de belangrijkste verschillen is de processor waar de duurdere MacBook Pro 2020 op draait. De goedkopere variant heeft een 1,4-GHz i5-processor van de achtste generatie, terwijl de duurdere een snellere en nieuwere 2,0-GHz i5-processor van de tiende generatie heeft.

Dat is een groot verschil, omdat de MacBook Pro’s van vorig jaar ook al op deze achtste generatie processor draaiden. Wil je dus de nieuwste processor en ben je van plan om je MacBook Pro de komende vijf jaar of langer te gebruiken, dan kan het lonen om nu voor de nieuwere Intel-chip te kiezen.

4. Meer opties voor extra hoge specs

Ben je iemand die het maximale uit zijn MacBook Pro wil halen en voer je zware taken uit zoals het bewerken van video’s? Dan heeft het duurdere model meer opties om de specificaties nog verder te upgraden. Zo kun je de duurdere Pro uitrusten met 32GB werkgeheugen en 4 terabyte aan intern geheugen, al neemt de prijs daardoor ook flink toe.

Conclusie: dit adviseren wij

Ben je van plan om het 1499 euro model te upgraden met meer werkgeheugen en intern geheugen? Dan zit je met de extra kosten die dit met zich meebrengt al heel snel dicht bij het model van 2129 euro die al standaard meer (werk)geheugen heeft. Je krijgt er dan bovendien twee extra Thunderbolt-aansluitingen en de veel nieuwere Intel-processor bij.

Wat ons betreft is het 1499 euro-model het enkel waard als dat model in zijn huidige vorm voldoende voor je is, met als enige upgrade het extra werkgeheugen voor honderd euro. Wil je meer upgraden, dan zouden wij even doorsparen voor het duurdere high-end model.