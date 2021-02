Apple is een reparatieprogramma gestart voor MacBook Pro-laptops uit 2016 en 2017 met batterijproblemen. Getroffen klanten kunnen de batterij van hun MacBook Pro gratis door Apple laten repareren. In dit artikel leggen we uit hoe het reparatieprogramma werkt.

MacBook Pro krijgt reparatieprogramma voor accu

Apple schrijft op haar website dat een “zeer klein aantal” klanten last heeft van deze accuproblemen. Het gaat om 13- en 15-inch MacBook Pro-laptops die in 2016 en 2017 gemaakt zijn. De getroffen computers kunnen niet verder dan 1 procent opladen. In de praktijk vallen deze laptops dus direct uit zodra je de oplaadkabel eruit haalt.

De problemen doen zich voor bij onderstaande modellen:

MacBook Pro (13-inch, 2016, twee Thunderbolt 3-poorten)

MacBook Pro (13-inch, 2017, twee Thunderbolt 3-poorten)

MacBook Pro (13-inch, 2016, vier Thunderbolt 3-poorten)

MacBook Pro (13-inch, 2017, vier Thunderbolt 3-poorten)

MacBook Pro (15-inch, 2016)

MacBook Pro (15-inch, 2017)

Tik in het Apple-menu op ‘Over deze Mac’ om te checken wat voor model jij hebt. Bij de getroffen modellen wordt in de instellingen aangegeven dat er onderhoud aan de batterij nodig is.

Heeft jouw laptop last van het batterijprobleem?

Hoe jouw laptop ervoor staat controleer je door in het Apple-menu naar ‘Systeemvoorkeuren’ te gaan. Selecteer ‘Batterij’ en druk vervolgens nogmaals op ‘Batterij’ in de navigatiekolom. Hier vindt je het kopje ‘Batterijconditie’, klik hierop. Deze aanwijzingen gelden voor macOS 11 (Big Sur), de nieuwste Mac-software.

Draai je macOS Catalina, of een eerdere softwareversie op je MacBook Pro? Houd dan de Option-toets ingedrukt en druk op het batterijsymbool in de menubalk om het Batterijconditie-menu weer te geven.

Indien hier ‘Onderhoud aanbevolen’ staat, valt je laptop mogelijk onder de voorwaarden van het reparatieprogramma. Indien hier ‘Normaal’ staat heeft jouw laptopbatterij geen last van het specifieke probleem.

MacBook Pro laten repareren

Heeft jouw MacBook Pro last van de batterijproblemen? Neem dan contact met Apple op om deze gratis te laten vervangen. Je kunt zowel bellen als chatten met de helpdesk. Indien jouw laptop onder de voorwaarden valt wordt deze gratis gerepareerd.

