Met een kort maar krachtige tweet brengt de betrouwbare lekker ‘L0vetodream’ de geruchtenmachine in de war. De lekker claimt dat Apple ook MacBooks met Intel-processor van een nieuw design voorziet.

‘Apple voorziet ook MacBook met Intel-procesor van een nieuw design’

De doorgaans betrouwbare lekker ‘L0vetodream’ suggereert in een korte tweet dat Apple in de tweede helft van 2021 MacBook-modellen met Apple Silicon én Intel-processors uitbrengt. De lekker reageert met deze tweet op het rapport van Ming-Chi Kuo.

not only for Silicon https://t.co/mEbI51qg11 — 有没有搞措 (@L0vetodream) November 25, 2020

De Apple-analist Ming-Chi Kuo claimt in een rapport dat Apple in de tweede helft van volgend jaar nieuw ontworpen MacBook-modellen met Apple Silicon op de markt brengt. ‘L0vetodream’ zet hier echter vraagtekens bij. De anonieme lekker met pseudoniem zegt dat niet alle herontworpen MacBooks in 2021 een Apple Silicon-chip hebben. Dit impliceert dat we komend jaar ook nog MacBooks met Intel-chips kunnen verwachten.

De voorspelling is merkwaardig, aangezien Apple afgelopen zomer beloofde al haar computers in de komende twee jaar over te zetten van Intel naar Silicon. Een nieuwe ontworpen MacBook met Intel-processor lijkt hier dus niet echt tussen te passen.

Onlangs lanceerde Apple de eerste apparaten met eigen M1-chip. De primeur was voor de Mac mini, 13 inch-MacBook Pro en MacBook Air. Hoewel de nieuwe computers nog wel een paar tekortkomingen hebben ten opzichte van hun duurdere Intel-tegenhangers, presteren ze ook beter in een aantal kerntaken.

Intel versus Apple M1

De eerste stap naar een Apple zonder Intel is gezet. De verschillen tussen de twee chips zijn gigantisch. In onze Intel vs Apple M1-vergelijking zetten we de oude en nieuwe Mac-chip daarom tegenover elkaar, zodat jij een weloverwogen keuze kunt maken.

