De MacBook ziet er al jaren ongeveer hetzelfde uit, maar daar komt volgend jaar verandering in. Apple brengt dan namelijk een of meerdere MacBooks met een fris design uit. Iets daarvoor komen er nieuwe AirPods-oordopjes aan.

Gerucht: MacBook met nieuw design in 2021

Dat claimt Ming-Chi Kuo, een doorgaans goed geïnformeerde insider die regelmatig juiste informatie over onaangekondigde Apple-producten verspreidt. De kenner schrijft in een memo aan klanten (Kuo is analist bij een investeringsbank) dat het bedrijf uit Cupertino in de tweede helft van volgend jaar nieuwe MacBook-modellen op de markt brengt.

Hij noemt de laptops niet bij naam, maar mogelijk gaat het om een 14- en 16-inch MacBook Pro. Deze duiken de afgelopen tijd regelmatig op in de wandelgangen. Kuo schrijft dat de mysterieuze MacBooks een vernieuwd design krijgen. Jammer genoeg treedt de analist niet in details en weten we dus niet hoe de veranderingen eruit gaan zien.

Wel staat vast dat de nieuwe Macs een Apple M1-chip aan boord krijgen. Dit is echter niet opvallend: afgelopen zomer beloofde Apple al haar computers in de komende twee jaar over te zetten van Intel naar Silicon. De primeur is voor de Mac mini, 13 inch-MacBook Pro en MacBook Air. Deze computers zijn als eerst uitgerust met een M1-chip, die door Apple zelf wordt gemaakt.

Tot slot claimt Kuo dat Apple halverwege volgend jaar nieuwe AirPods op de markt brengt. De analist schrijft dat dit “laat in het tweede kwartaal” gaat gebeuren en dat de oordopjes op de AirPods Pro gaan lijken, de high-end uitvoering van de reguliere AirPods. Kuo denkt dat de derde generatie AirPods grotendeels op dezelfde voet verder gaat als zijn voorgangers.

Op naar de MacBook Air-review

De eerste signalen zijn in ieder geval positief. Internationale media zijn bijvoorbeeld razend enthousiast over de nieuwe laptop. Niet alleen zijn de computers sneller, ze beschikken ook over aanvullende voordelen. Dankzij de M1-chip kun je bijvoorbeeld iPhone- en iPad-apps op je laptop draaien.

