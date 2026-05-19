De MacBook Neo wordt duurder (maar dat heeft ook een voordeel)

Apple ziet zich binnenkort mogelijk genoodzaakt om de MacBook Neo een stukje duurder te maken, maar dat is gelukkig niet alleen maar nadelig.

De MacBook Neo wordt duurder

Volgens tech-columnist en voormalig Bloomberg-verslaggever Tim Culpan, moet Apple door het succes van de Neo meer betalen voor de onderdelen die erin zitten. Het gevolg hiervan is dat de MacBook neo duurder wordt. Dit komt door het besluit van Apple om de productie drastisch op te voeren. Apple heeft leveranciers gevraagd om capaciteit vrij te maken voor 10 miljoen exemplaren. Dat is een behoorlijke stijging ten opzichte van de eerdere doelstelling van 5 tot 6 miljoen.

Om deze verdubbeling te realiseren, is er een nieuwe partij A18 Pro-chips nodig. De Neo gebruikt dezelfde chip als de iPhone 16 Pro en Apple heeft de bestaande voorraad al snel opgebruikt. De oorspronkelijke productieserie werd twee jaar geleden vervaardigd met behulp van TSMC’s N3E-proces. Men gaat ervan uit dat TSMC nu geen vrije 3nm-capaciteit meer heeft. Dit komt doordat AI-klanten een groot deel van de beschikbare productie opslokken.

Duurdere chips en geheugen

Die eerste partij A18 Pro-chips bestond uit zogeheten ‘binned’-versies met kleine defecten. Die werden niet afgedankt, maar juist hergebruikt voor de Neo door één van de zes GPU-kernen uit te schakelen. Een nieuwe productieronde resulteert echter in chips van topkwaliteit in plaats van defecte exemplaren. Dat betekent hogere kosten voor Apple en dus een duurdere MacBook Neo.

Daarnaast zijn de DRAM-prijzen sterk gestegen sinds de Neo voor het eerst te koop is. Ook dat is grotendeels te wijten aan de uitbreiding van AI-datacenters en het drijft de materiaalkosten van de MacBook Neo nog verder op.

Nieuwe kleuren

Het goede nieuws is dat Apple overweegt om nieuwe kleuren toe te voegen aan de MacBook Neo-serie, als een soort tegemoetkoming vanwege de mogelijke maatregelen om de Neo duurder te maken. Het lijkt erop dat Apple nog niet heeft besloten welke kleuren er aan het assortiment worden toegevoegd. Culpan noemt geen specifieke tinten die het bedrijf mogelijk overweegt, dus dat blijft nog even afwachten.

