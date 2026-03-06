Apple heeft onlangs meerdere nieuwe producten uitgebracht. Maar één product is nu al een stuk gewilder dan verwacht.

Dit nieuwe Apple-product is nu al véél populairder dan verwacht

Naast een iPhone 17e, een iPad Air en de nieuwe MacBook Air 2026 kwam Apple ook met een speciale budget MacBook. Deze nieuwe MacBook Neo blijkt nu een stuk populairder dan verwacht. Nog voordat de laptop officieel in de winkels ligt, is één specifieke uitvoering al zo goed als uitverkocht voor de eerste leveringsdag.

Het gaat om het basismodel in de kleur ‘blos’, de roze variant van de MacBook Neo. Bestellen kan nog steeds, maar de levering wordt in Nederland inmiddels pas verwacht op 12 maart.

Opvallend genoeg geldt dat alleen voor deze specifieke combinatie. De andere varianten zijn op dit moment nog beschikbaar met levering op 11 maart, dezelfde dag waarop de laptop officieel verschijnt. Dat betekent dat Apple waarschijnlijk minder voorraad heeft van deze kleur, of dat de roze uitvoering simpelweg een stuk populairder is bij kopers.

MacBook Neo in het kort

Apple presenteerde deze week de compleet nieuwe MacBook Neo, een betaalbare laptop die vooral bedoeld is voor studenten en mensen die een eenvoudige Mac zoeken.

De nieuwe laptop valt meteen op door zijn kleurrijke ontwerp. De MacBook Neo verschijnt namelijk in vier kleuren: zilver, indigo (blauw), citrus (geel) en blos (roze).

Onder de motorkap draait de laptop op een chip die oorspronkelijk voor de iPhone is ontwikkeld, wat bijzonder is voor een Mac. Hierdoor blijft de prijs relatief laag, terwijl de prestaties volgens Apple nog steeds ruim voldoende zijn voor dagelijkse taken zoals browsen, tekstverwerking en lichte fotobewerking.

Met een beginprijs van 699 euro is de MacBook Neo bovendien de goedkoopste MacBook die Apple ooit heeft uitgebracht. Daarmee ligt de prijs honderden euro’s lager dan die van de MacBook Air, wat de laptop voor een veel grotere groep gebruikers bereikbaar maakt.

MacBook Neo kopen?

Heb je je keuze gemaakt welke kleur van de MacBook Neo je wilt hebben? Wees er dan snel bij, anders moet je binnenkort misschien nóg langer wachten voordat je hem krijgt. Hieronder vind je alvast linkjes naar de bekende webshops!