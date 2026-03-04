MacBook Neo prijzen: nieuwe Mac is véél goedkoper dan verwacht

Apple heeft de langverwachte goedkopere MacBook Neo gepresenteerd en vraagt er nóg lagere prijzen voor dan wij van tevoren hadden gedacht.

Een goedkopere MacBook

Deze week heeft Apple al zeven nieuwe producten gepresenteerd en het laatste product dat daar is bijgekomen, is de MacBook Neo. Deze MacBook Neo is een goedkopere MacBook in vergelijking met alle andere MacBooks en moet Windows- en Chromebook-gebruikers overtuigen om over te stappen. Dat doet Apple door voor de MacBook Neo nog lagere prijzen te vragen dan vooraf werd verwacht.

De MacBook Neo draait op een A18 Pro-chip met 8 GB werkgeheugen en komt beschikbaar in een aantal leuke kleuren (Zilver, Blos, Citrus en Indigo). De MacBook heeft een 13-inch scherm, twee usb-c-poorten en ondersteuning voor zowel Wifi 6E als Bluetooth 6. Verder heeft de laptop functies als een 1080p-camera en Apple Intelligence. En dan zijn de prijzen voor de MacBook Neo dus zelfs nog lager dan verwacht.

MacBook Neo: lagere prijzen dan verwacht

Er doen al lange tijd geruchten de ronde over een goedkopere MacBook. Wat vooral snel duidelijk werd, is dat deze MacBook Neo echt goedkoop zou worden in vergelijking met andere MacBooks. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn, maar de prijzen van de MacBook Neo zijn zelfs nog lager uitgevallen. We zetten de verschillende opties voor je op een rij:

MacBook Neo 256 GB: 699 euro .

. MacBook Neo 512 GB: 799 euro.

De 256 GB-versie heeft een Magic Keyboard, de 512 GB-versie een Magic Keyboard met Touch ID.

MacBook Neo kopen?

