MacBook Neo kleuren: zo ziet de kleurrijkste MacBook van 2026 eruit

Apple heeft een compleet nieuwe MacBook uitgebracht! De MacBook Neo is de kleurrijkste Mac van 2026 en is verkrijgbaar in een reeks opvallende kleuren.

Kleurrijke MacBook

Er is weer een nieuwe MacBook aangekondigd! In navolging van de MacBook Air 2026 en de MacBook Pro 2026 heeft Apple op 4 maart nóg een laptop gepresenteerd. De compleet nieuwe MacBook Neo is die dag verschenen. Het is Apple’s goedkoopste Mac in jaren, maar dat is niet de enige opvallende verandering. Het gaat ook om de kleurrijkste MacBook die Apple in lange tijd heeft uitgebracht.

Je kunt bij de MacBook Neo kiezen uit een reeks vrolijke kleuren. Dat is een groot verschil met bijvoorbeeld de MacBook Air en de MacBook Pro, die in minder sprekende kleuren verkrijgbaar zijn. Bij de MacBook Neo kun je kiezen uit de kleuren Zilver, Blos, Citrus en Indigo. Het is voor het eerst dat Apple een MacBook heeft uitgebracht met deze kleurcombinaties. Ben je benieuwd hoe ze eruitzien? Dit zijn de kleuren van de nieuwe MacBook:

MacBook Neo

De kleurrijke MacBook Neo draait op de A18 Pro-chip. Deze processor zagen we eerder in de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max, maar komt nu dus voor het eerst naar de Mac. Apple heeft nooit eerder een MacBook voorzien van een iPhone-chip, waardoor de MacBook Neo een opvallende uitvoering is. De A18 Pro-chip heeft verschillende voordelen, zo is die energiezuinig en relatief goedkoop om te maken.

Je kunt met de Neo dan ook tot 16 uur video’s streamen. Is de laptop toch leeg? Dan laad je het apparaat op via de usb-c-aansluiting. De A18 Pro-chip komt standaard met 8 GB aan werkgeheugen. Voor de meeste gebruikers is dit meer dan genoeg rekenkracht, maar dan tegen en relatief lage prijs. Bij de laptop krijg je minimaal 256 GB aan opslagruimte, al kun je ook kiezen voor 512 GB aan opslag. Alleen in het laatste geval krijg je een toetsenbord waar ook Touch ID op zit.

Goedkoopste Mac in jaren

Naast de twee usb-c-poorten (1x USB 3 en 1x USB 2) heeft de Neo een mini-jack-aansluiting en een 12,9-inch display. Dit formaat zorgt ervoor dat je de MacBook probleemloos meeneemt naar bijvoorbeeld kantoor of een collegezaal. Bij de MacBook Air 2026 en de MacBook Pro 2026 zijn de 13- en 14-inch uitvoeringen de kleinste opties, dus de MacBook Neo is de juiste keuze als je een compacte Mac zoekt. Dat zie je ook terug aan de prijs, want dit is de goedkoopste MacBook in jaren.

Je haalt de MacBook Neo al voor 699 euro in huis. Voor die prijs krijg je het basismodel met 256 GB aan opslagruimte. Wil je liever 512 GB en een toetsenbord met Touch ID? Dan betaal je 799 euro. Dit is een groot verschil met de MacBook Air 2026 en de MacBook Pro 2026, waar de basismodellen maar liefst 1199 euro en 1929 euro kosten. Ben je op zoek naar een nieuwe MacBook en wil je kiezen uit een reeks opvallende kleuren? Dan hebben we goed nieuws, want je kunt de MacBook Neo sinds woensdag 4 maart 2026 bestellen! Hier haal je de laptop als eerste in huis: