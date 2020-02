Apple is van plan om volgend jaar de eerste Mac(Book) uit te brengen met een zelfgemaakte chip. Hiermee zou het bedrijf afscheid nemen van de Intel-chips die al jarenlang in Macs zitten.

‘MacBook met zelfgemaakte Apple-chip komt in 2021’

Dat meldt de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo, zo schrijft website MacRumors. Er gaan al lange tijd geruchten over dat Apple een Mac(Book) wil uitbrengen met een zelfgemaakte chip, en in de eerste helft van 2021 zou het eindelijk zover zijn. Het zou een klap zijn voor Intel, dat al jarenlang verantwoordelijk is voor de chips in de Mac(Books).

Op een mogelijke release in 2021 na heeft Kuo nog weinig informatie over de eerste Mac met een door Apple ontworpen chip. Door zijn laptops en computers te voorzien van eigen hardware, kan het bedrijf van Tim Cook de samenwerking tussen hard- en software wel verder verbeteren. Dit heeft mogelijk positieve gevolgen voor de prestaties en accuduur.

Voor de iPhones en iPads gebruikt Apple al jarenlang zijn eigen chips. De iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max beschikken bijvoorbeeld over de A13 Bionic-chip, die we waarschijnlijk ook gaan zien bij de aankomende iPhone SE 2. Recente MacBooks hebben Apples eigen T2-chip, die zorgt voor een extra beveiligingslaag en samenwerkt met de Touch ID-sensor op Apple-laptops.

13 inch-MacBook komt dit jaar al

Hoewel we dus nog wel even moeten wachten op de eerste MacBook met een zelfgemaakte Apple-chip, is het bedrijf wel van plan om binnenkort een nieuwe MacBook Pro uit te brengen. Deze laptop zou beschikken over een 13 inch-scherm, nieuw toetsenbord, verbeterde speakers en een snellere Intel-processor.

Het apparaat wordt mogelijk tijdens Apples maart-event onthuld, dat volgens geruchten op 31 maart plaatsvindt. Meer weten? Check dan het artikel en de video hieronder.

