MacBook mét 15-inch scherm komt snel – productie is al begonnen

Apple werkt naar verluidt aan een MacBook met een 15-inch scherm. En deze laptop komt sneller dan je denkt, want de productie is inmiddels op grote schaal begonnen!

Nieuwe MacBook Air verschijnt dit jaar

Dit jaar komt Apple weer met een reeks nieuwe MacBooks. In januari verscheen de MacBook Pro 2023 en volgens geruchten volgt de MacBook Air 2023 zeer binnenkort. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ross Young is de schermproductie van de nieuwe MacBook Air in maart en april flink opgeschroefd.

Wanneer Apple de productie verhoogt van een product dat nog moet verschijnen, betekent dit dat de release aanstaande is. Als het goed is hoef je daarom niet lang meer te wachten op de MacBook Air 2023.

Eerste MacBook Air met 15-inch scherm en M3-chip

De MacBook Air-reeks wordt dit jaar waarschijnlijk met twee modellen uitgebreid: een 13-inch en een 15-inch MacBook 2023. Er gaan al jarenlang geruchten over een 15-inch MacBook, maar Apple heeft de grotere laptop nog steeds niet gelanceerd. Daar lijkt nu eindelijk verandering in te komen. En dat is goed nieuws: je hoeft dan voor een grotere MacBook niet meteen over te stappen naar de MacBook Pro.

Naast het grotere 15-inch scherm van de MacBook wordt er verder niet veel aan het design gesleuteld. Een grote verandering gaat er wel komen: de laptops krijgen een nieuwe chip. Apple introduceert dit jaar namelijk de M3-chip, Apple’s eerste 3nm-chip. Het grote voordeel van deze nieuwe chip is dat die een stuk minder stroom nodig heeft dan voorgaande versies. Hierdoor gaat de batterij van je MacBook Air weer langer mee.

Wanneer verschijnt de MacBook met 15-inch scherm?

De kans is dus groot dat we niet lang meer hoeven te wachten op een nieuwe MacBook met een 13-inch én 15-inch scherm. Wanneer de laptop precies verschijnt is niet duidelijk, maar de verwachting is dat hij in het voorjaar gaat komen. In juni houdt Apple de jaarlijkse WWDC, dus dat zou natuurlijk ook een geschikt moment zijn om de laptops aan te kondigen.

Wil je niet wachten op de nieuwe MacBook Air 2023 met 15-inch scherm? Apple heeft begin dit jaar dus al een reeks nieuwe MacBook Pro's uitgebracht, die beschikken over een krachtige processor én de beste Mac-batterij ooit.

