Gebruikers MacBook met M1-chip klagen over barsten in het scherm

Verschillende bezitters van een MacBook met M1-chip klagen dat er barsten in hun scherm ontstaan. Dat zou gebeuren bij normaal gebruik. Apple heeft nog niet op de berichten gereageerd.

Lees verder na de advertentie.

Barsten in scherm MacBook met M1-chip

Zorgwekkend nieuws voor bezitters van een MacBook Air of MacBook Pro met Apples eigen M1-chip. Meerdere gebruikers van de laptop claimen dat er barsten in het scherm van hun MacBook ontstaan terwijl ze er niets geks mee doen. Vaak merken ze het euvel op als ze nietsvermoedend hun laptop openen. Soms gebeurt het ook op het moment dat ze hun MacBook dichtklappen.

Er lijken twee scenario’s te zijn die het vaakst problemen opleveren. Zelfs een rijstkorrel of kleine vuiltjes op het toetsenbord kunnen voor druk op het scherm zorgen als de MacBook wordt gesloten. Dat leidt in sommige gevallen tot een barst. Daarnaast zou het frame van de laptop erg zwak zijn. Als gebruikers het scherm aan de zijkant vastpakken om hem dicht te klappen, kan dat ook voor schade zorgen.

In sommige gevallen heeft Apple het scherm gratis gerepareerd. De meeste gebruikers krijgen echter te horen dat de barsten zijn ontstaan door hun eigen schuld. Zij zijn het daar uiteraard niet mee eens, maar krijgen wel een rekening van vele honderden euro’s voorgeschoteld. Apple heeft nog niet officieel op de klachten gereageerd.

Dit moet je weten over de MacBooks met M1-chip

De M1-chip luidt een nieuw tijdperk in voor de MacBook. Na vele jaren stapte Apple over van Intel naar een zelf ontworpen processor. Dat zorgt voor een flinke sprong in zowel prestaties als accuduur. Zoals je in onze review van de MacBook Air met M1-chip kunt lezen, waren wij erg enthousiast over de laptop.

Inmiddels werkt Apple alweer aan nog snellere modellen. In september verwachten we de nieuwe MacBook Pro 2021. Die verschijnt vermoedelijk in 14 en 16 inch-varianten en krijgt een fris design. Geruchten over de MacBook Air 2021 spreken elkaar tegen. Mogelijk verschijnt de nieuwe instapper pas in 2022.

Lees het laatste nieuws over Apple: