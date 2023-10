MacBook wordt véél goedkoper (maar je moet wel nog even wachten)

Vind je de MacBooks ook zo duur? Dan hebben we goed nieuws, want Apple werkt aan een veel goedkopere MacBook. Zó weinig betaal je voor de nieuwe laptop!

Goedkopere MacBook komt eraan

Apple werkt naar verluidt aan een nieuwe MacBook, die veel goedkoper is dan de huidige laptops. Dat mag ook wel, want de huidige MacBooks zijn enorm duur. Voor de MacBook Air 2023 betaal je op dit moment minimaal € 1.419,-. Bij een MacBook Pro 2023 is dat zelfs € 2.398,-. Een behoorlijke prijs dus, maar daar komt binnenkort verandering in.

Als we de geruchten moeten geloven werkt Apple namelijk aan een goedkopere versie van de MacBook. Deze uitvoering wordt waarschijnlijk uitgebracht naast de MacBook Air en de MacBook Pro en is voornamelijk bedoeld voor studenten. Hiermee probeert Apple de tegenvallende verkoopcijfers van de MacBook tegen te gaan. Wij vertellen je hoeveel (of weinig) je betaalt voor de goedkopere laptop!

Zoveel kost de nieuwe MacBook

Je legt voor de goedkopere MacBook straks naar verluidt ‘slechts’ 700 euro neer. Nog steeds een behoorlijk bedrag, maar véél minder dan je nu betaalt voor de MacBook Air of MacBook Pro. Met deze aankoopprijs wordt de MacBook een directe concurrent van bijvoorbeeld de Chromebook van Google. Deze laptop werd de afgelopen jaren enorm veel verkocht, terwijl de MacBook juist minder populair is.

Met de lagere prijs probeert Apple de verkoopcijfers van de MacBook te verbeteren, voornamelijk door de laptop aantrekkelijker te maken voor studenten. De goedkopere MacBook is hoogstwaarschijnlijk wel minder geavanceerd. Zo zullen we de M2 Pro-chip (of de M3-chip) niet terugzien in de laptop en zal de batterijduur iets korter zijn. Het is (nog) niet duidelijk hoe Apple er verder voor gaat zorgen dat de MacBook minder duur wordt.

Goedkopere MacBook verschijnt in 2024

Volgens geruchten werkt Apple op dit moment aan een 12- en 13-inch uitvoering van de goedkopere MacBook. Hierdoor heb je dus de keuze uit twee formaten, maar het is ook goed mogelijk dat Apple uiteindelijk slechts één model uitbrengt. We moeten nog even wachten op de goedkopere MacBook, want de laptop verschijnt op zijn vroegst pas eind 2024. Tot die tijd moeten we het dus nog met de duurdere uitvoeringen doen.

Heb je op dit moment een nieuwe MacBook nodig? Ook dan is het slim om nog even te wachten, want Apple brengt binnenkort nieuwe iMacs én MacBooks uit. Naar verwachting kondigt Apple deze producten vanavond aan op het Scary Fast-event. De oude MacBooks worden dan bovendien een stuk goedkoper.

