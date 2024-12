Mijn MacBook gaat niet (meer) aan en valt buiten de garantie: wat kan ik nu doen?

Oh nee! Je start je MacBook op, maar hij gaat niet meer aan. Wat nu? iPhoned geeft tips wat je kunt doen als je MacBook buiten de garantie valt.



Je MacBook speelt een cruciale rol in je dagelijks leven, of je nu werkt, studeert of ontspant. Maar wat als hij plotseling niet meer opstart en je garantie inmiddels verlopen is? Geen paniek: er zijn nog steeds verschillende stappen die je kunt ondernemen om je apparaat te herstellen of te vervangen, zonder meteen hem weg te hoeven doen.

Wat te doen als je nog wel garantie hebt?

Als je garantie hebt is het aan te raden om via de website van Apple een stappenplan in te vullen dat je kunt volgen als je MacBook niet meer werkt. Daarbij kan het zijn dat je na het doorlopen van alle stappen naar een service provider moet gaan. Bekende specialisten zoals Amac kunnen je hier verder helpen. Let ook op dat het voor de garantie van je MacBook belangrijk is dat je bij een gecertificeerde Apple-specialist terechtkomt. Je weet dan zeker dat de vervangende onderdelen authentiek en van Apple zijn.

Is jouw garantie verlopen? Volg dan het stappenplan hieronder, met daarin alle opties die je hebt na de garantieperiode.

Stap 1: start je MacBook opnieuw op

Het lijkt een simpele oplossing, maar veel mensen vergeten deze stap. Als je Mac helemaal is vastgelopen en ook opladen niet werkt, is het slim om hem eerst geforceerd opnieuw te laten opstarten. Dit doe je als volgt:

Druk de aan/uit-knop minimaal 10 seconden in en laat dan los; Gebeurt er niks? Probeer dit dan nog een keer.

Mocht er nog niks gebeuren, dan moet je kijken of de System Management Controller (SMC) wel voor verandering zorgt. De SMC zorgt ervoor dat functies zoals de slaap- en waakfunctie, de stroomvoorziening, maar ook diverse lampen en ventilatoren goed werken. Soms loopt de SMC door een van deze functies vast, waardoor je MacBook niet werkt. Ga dan over op een reset:

Reset voor MacBooks met Touch-ID

Druk de toesten Control (links) + Option (links) + Shift (rechts) 7 seconden lang tegelijk in; Druk vervolgens de aan-uitknop in; Houdt daarna alle vier de toesten nogmaals 7 seconden in en laat ze los; Wacht een paar seconden en druk vervolgens opnieuw op de aan- en uitknop.

Reset voor MacBooks zonder Touch-ID

Sluit de MacBook aan op stroom; Druk tegelijkertijd de Shift-Control-Option en aan/uitknop in; Laat alle knoppen los.

Stap 2: Gebruik macOS-herstel

Het opnieuw installeren van macOS kan ook een oplossing zijn voor een MacBook die niet meer aan wilt gaan. Gelukkig kun je ook hiervoor een toetsencombinatie gebruiken. Houd Command + R ingedrukt en laat de toetsen los als je het Apple-logo in beeld krijgt. Vervolgens heb je de mogelijkheid om macOS opnieuw te installeren en volg je de stappen op je scherm. Het fijne hieraan is dat je geen persoonlijke gegevens of wachtwoorden verliest, dus je hoeft niet bang te zijn dat alles van je laptop weg is.

Wat kan er dan aan de hand zijn?

1. Sluit problemen met een (extern) beeldscherm uit

Het kan zijn dat je beeldscherm niet meer werkt. Om dit uit te sluiten is het belangrijk om je MacBook aan te zetten via de opstart toets en te luisteren of je geluid hoort tijdens het opstarten. Luister vooral naar geluid bij de harde schijf, de ventilator of kijk of het lichtje van je toetsenbord aanspringt. Hierdoor kun je uitsluiten dat er een probleem is met de stroomvoorziening.

2. Sluit problemen met je oplader uit

Als er niks aan de hand is met je beeldscherm, dan kan het ook zijn dat je oplader stuk is of dat het stopcontact niet werkt. Controleer daarom de volgende stappen:

Controleer de aansluiting: zorg ervoor dat je MacBook goed is aangesloten op het stopcontact. Controleer ook of de stekker stevig in het stopcontact zit. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend, maar deze fout komt vaker voor dan je denkt; Test het stopcontact: controleer of het stopcontact werkt door bijvoorbeeld een ander apparaat aan te sluiten. Probeer eventueel een ander stopcontact om een defect uit te sluiten; Gebruik een andere oplader: probeer een andere oplader om te testen of het probleem bij de oplader ligt. Wij raden aan om altijd een originele Apple-oplader te gebruiken voor de beste kwaliteit en betrouwbaarheid.

3. Sluit problemen met de accu uit

In veel gevallen wordt het niet meer willen opstarten van je MacBook veroorzaakt door je accu.

Zo controleer je de MacBook batterij kapot is:

Ontkoppel de oplader van de MacBook;

Haal de accu uit de MacBook;

Sluit de MacBook vervolgens weer aan op de oplader;

Probeer de MacBook op te starten via de aan/uit knop.

Start je MacBook nu wel op? Dan is er een probleem met de accu. Deze kun je laten vervangen, maar het is ook mogelijk om de accu zelf te vervangen. Daarbij is het belangrijk om een goede handleiding te volgen en de juiste tools te gebruiken om je MacBook open te schroeven. Let er daarbij op dat je goed in de gaten houdt welke schroefjes bij welk onderdeel horen, zodat je hier later geen fouten in maakt.

4. De enige optie die overblijft: je moederbord is kapot

Indien je alle bovenstaande opties hebt geprobeerd, en je MacBook nog steeds niet werkt, kan er mogelijk iets aan de hand zijn met je moederbord. Hiervoor is het te adviseren om een specialist in te schakelen die dit voor je kunt doen.