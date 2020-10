Het MacBook-evenement van 2020 vindt plaats op 17 november. Apple laat hier de eerste Mac met haar eigen processor zien. De AirPods Studio-hoofdtelefoon wordt tijdens het eerste event van 2021 onthuld, dat op 16 maart plaatsvindt.

MacBook-evenement mogelijk op 17 november

Beide claims zijn afkomstig van Jon Prosser. De doorgaans betrouwbare Apple-insider schrijft op Twitter dat het volgende Apple-evenement al gepland is. Op 17 november staat men vermoedelijk stil bij haar computers: de Mac(Book). Prosser denkt dat het bedrijf nadruk gaat leggen op de eerste Mac met een ARM-processor.

Deze chip maakt Apple zelf. Na een jarenlange samenwerking met fabrikant Intel nam de iPhone-maker afgelopen juni officieel afscheid. Tijdens het WWDC-evenement gaf directeur Tim Cook aan dat het bedrijf overstapt op haar eigen chipstructuur: Apple Silicon.

Verder claimt Prosser dat het bedrijf op 17 november de AirTag onthult. Deze kleine, mysterieuze tracker om spullen terug te vinden duikt al jaren op in allerlei geruchten, maar Apple zwijgt vooralsnog in alle toonaarden. De AirTag-tracker maakt waarschijnlijk gebruik van Ultra Wideband om spullen precies te lokaliseren. Deze chip zit ook in de recente Apple-telefoons, waaronder de iPhone 12.

‘AirPods Studio-presentatie op 16 maart 2021’

Tot slot schrijft Jon Prosser dat het eerste Apple-evenement van volgend jaar op 16 maart plaatsvindt. Die presentatie staat waarschijnlijk compleet in het teken van de AirPods Studio. Deze hoofdtelefoon duikt net als de AirTag regelmatig op in geruchten, maar vooralsnog blijft het bij gespeculeer.

De AirPods Studio is een vermeende hoofdtelefoon met de geluidskwaliteit en het draagcomfort van de AirPods Pro, Apples high-end oordopjes. De oorschelpen weten bijvoorbeeld vanuit zichzelf welke oorschelp links en rechts zit, waardoor het niet uitmaakt hoe je de koptelefoon opzet.

