Apple waarschuwt: camera-cover kan scherm MacBook kapotmaken

Apple waarschuwt al zijn klanten ervoor dat camera-covers het scherm van een MacBook kunnen breken bij het dichtdoen van de laptop. De fabrikant raadt de populaire privacymaatregel daarnaast af vanwege de beperkte werking van bepaalde functies.

‘MacBook-scherm kan kapotgaan door camera-cover’

Het probleem was al bekend bij veel mensen en wordt nu ook bevestigd door Apple. Op een nieuwe Apple Support-pagina waarschuwt de fabrikant voor het gebruik van een camera-cover op de MacBook Air of MacBook Pro. Het scherm kan stukgaan als je de laptop sluit met een te dikke webcam-cover ertussen, een probleem dat we al vaker op forums tegenkwamen.

Apple zegt ook dat verschillende functies mogelijk beperkt werken bij het gebruik van zo’n cover, waaronder automatische helderheid en True Tone. Dit komt omdat de lichtsensor zich op dezelfde plek bevindt als de webcam, waardoor ook deze bedekt is. Hierdoor kan je MacBook geen licht meer meten en dus ook niet automatisch de helderheid of kleurtoon van het scherm optimaliseren.

Bescherm je MacBook en je privacy

Veel gebruikers plakken ondanks alle nadelen toch zo’n schuifcover op hun webcam om te voorkomen dat zij stiekem worden bekeken. Apple zegt dat klanten hier niet voor hoeven te vrezen, aangezien de camera alleen actief kan zijn als het groene indicatielampje brand. Hierdoor zie je altijd in één oogopslag of de webcam aanstaat of niet. Staat het lampje uit? Dan kun je er volgens Apple altijd op rekenen dat echt niemand je kan zien.

Wil je toch perse een webcam-cover gebruiken? Houd dan rekening met deze drie punten:

Zorg ervoor dat de camera-cover niet dikker is dan een velletje papier (0,1 mm)

Verwijder de camera-cover bij het dichtdoen van de laptop als hij dikker is dan 0,1 mm

Gebruik geen camera-cover die lijmresten achterlaat op je MacBook

Dit zijn de voorwaarden die Apple zelf noemt op zijn ondersteuningssite, dus je kan ervan uitgaan dat je MacBook veilig is als je je hieraan houdt.

Is het voor jou al te laat en is je scherm al kapotgegaan? Dit is geen probleem als je gebruikmaakt van Apples verzekering. AppleCare+ dekt de kosten voor schade aan het beeldscherm door het gebruik van een camera-cover. In onderstaand artikel lees je meer over AppleCare+ voor Mac-apparaten.

