Apples eerste Apple Silicon MacBooks: 5 verwachtingen op rij

Sneller, zuiniger en één app gebruiken op zowel iPhone, iPad als Mac. De eerste MacBook met Apple Silicon-chip wordt waarschijnlijk volgende week onthuld en in dit artikel blikken we alvast vooruit.

5 verwachtingen voor de eerste MacBook met Apple Silicon

Op 10 november wordt waarschijnlijk de eerste stap naar één Apple-ecosysteem gezet. Die avond onthult het bedrijf volgens de geruchten namelijk de eerste Mac met een door Apple zelfgemaakte processor. In dit artikel blikken we vooruit op onze verwachtingen voor de eerste MacBook met Apple Silicon-chip.

1. Waarom Apple de overstap maakt

Maar, eerst: waarom is de overstap naar Silicon zo belangrijk? Omdat Apple hiermee definitief afscheid neemt van Intel, een partij waar men sinds 2006 mee heeft samengewerkt. De iPhone-maker wil echter op eigen benen staan en niet langer vastzitten aan het productassortiment van Intel, inclusief de bijkomende afhankelijkheid.

Apple gaat daarom eigen chips maken, die men Silicon noemt. Deze zijn gebaseerd op de zogeheten ARM-architectuur. Dit zegt je misschien weinig, maar het komt erop neer dat de techniek van de iPhone, iPad en Mac naar elkaar toe kruipt omdat ze dezelfde processorarchitectuur delen. Het voordeel hiervan is dat iPhone- en iPad-apps straks ook op je Mac werken, zonder dat de ontwikkelaar een hoop aanpassingen hoeft te doen.

2. Primeur voor de MacBook Pro en Air

De ‘Silicon-primeur’ is voor de MacBook Pro en MacBook Air, als de doorgaans betrouwbare Apple-insider Mark Gurman van Bloomberg News gelijk krijgt. De kenner geeft aan dat het bedrijf op 10 november drie laptops laat zien: twee MacBook Pro’s (met 13- en 16 inch-scherm) en een MacBook Air met 13 inch-display.

Sterker nog, volgens Gurman draaien de Aziatische fabrieken van Apple momenteel overuren om de eerste MacBooks met Silicon-chips tijdig klaar te hebben. Wanneer de nieuwe MacBooks verkrijgbaar zijn is nog niet helemaal duidelijk. Ook over de prijskaartjes is nog enige onduidelijkheid. Wel claimen meerdere bronnen dat de MacBook dankzij Apple Silicon iets goedkoper wordt, omdat Apple zo goed als het hele productieproces in eigen handen heeft.

3. Bekend design

Onder de motorkap wordt er dus vermoedelijk een hoop gesleuteld, maar die vlieger gaat niet op voor de buitenkant. Het design van de eerste Silicon-Macs blijft namelijk precies hetzelfde, aldus Gurman. “Afgezien van de nieuwe processor verandert er weinig aan de laptops”, geeft de insider aan.

4. Gebaseerd op iPhone 12-chip

We richten onze pijlen daarom op de binnenkant. Het lijkt er namelijk op dat de nieuwe MacBook-chips geïnspireerd zijn op de A14-chip, die het kloppend hart van de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini en iPad Air 2020 vormt. Dit betekent dat alle vitale chiponderdelen – dus zowel de processor, grafische kaart als neural engine – straks door Apple zelf ontworpen worden.

De voordelen hiervan zijn overduidelijk: Apple creëert zo in feite één groot ecosysteem. De onderliggende techniek van producten is dan namelijk identiek. Niet alleen is de A14-chip een stuk sneller dan de A13-variant, die in de iPhone 11-telefoons zit, de processor is ook energiezuiniger. Zodoende beloven de eerste ARM-MacBooks langer mee te gaan op een volle acculading dan hun voorgangers.

5. Andere Macs volgen later

Apple kondigde de overstap naar Silicon in juni 2020 aan. Het bedrijf beloofde hierbij binnen twee jaar volledig te zijn overgestapt op zijn eigen processors. Wanneer de MacBook Air en MacBook Pro als eerst overstappen, betekent dit dat de reguliere MacBook, iMac, Mac Pro en Mac mini op een later moment de sprong wagen.

Wanneer dit precies gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat de instap-MacBook en iMac eerder aan de beurt zijn dan de Mac Pro. Het is immers heel goed mogelijk dat Silicon in het begin geplaagd wordt door wat kinderziektes en de meest krachtige desktop daarom pas op het laatste moment overzet.

Op naar 10 november

Kortom, genoeg om naar uit te kijken op 10 november. Om 19:00 uur Nederlandse tijd barst het 'One More Thing'-evenement los en uiteraard doet iPhoned live verslag van alle aankondigingen.