‘MacBook Air komt straks in twee maten, maar krijgt geen mini-led-scherm’

De MacBook Air is volgens een bekende analist vanaf 2023 te koop in twee maten, maar hij krijgt geen mini-led-scherm. Wel voorziet Apple het kleinste model al dit jaar van een iets groter 13,6 inch-display.

‘Geen mini-led voor MacBook Air’

Eerder deze week schreven we al dat Apple volgend jaar mogelijk een 15 inch MacBook Air uitbrengt. De betrouwbare lekker Ross Young heeft nu meer informatie gedeeld over de toekomst van de lichte laptop. In tegenstelling tot de MacBook Pro zou de Air helaas geen mini-led-scherm krijgen. Een dergelijk display heeft een hogere helderheid en veel betere zwartwaarden dan een normaal lcd-scherm.

Erg verrassend is het niet dat Apple deze technologie voorlopig weglaat op de MacBook Air. Mini-led-schermen zijn nog behoorlijk duur en de Air is juist bedoeld als relatief betaalbaar instapmodel. Vaak zien we dergelijke Pro-features na verloop van tijd echter toch terug op de goedkopere modellen. De kans is dus groot dat we over een paar jaar alsnog een MacBook Air met mini-led-scherm kunnen kopen.

Mogelijk krijgt ook de MacBook Air een notch

Het design van de MacBook Air 2022 gaat volgens Young wel behoorlijk op de schop. Als gevolg daarvan is er ruimte voor een wat groter 13,6 inch-scherm. Het huidige model heeft een 13,3 inch-display. Volgend jaar zou er een 15,2 inch-variant bijkomen. Dat is natuurlijk fijn nieuws voor wie een grote laptop wil, maar geen behoefte heeft aan de snelheid of extra mogelijkheden van de MacBook Pro.

Dit weten we al over de MacBook Air 2022

Volgens de laatste geruchten vindt de lancering van de MacBook Air 2022 pas eind 2022 plaats. Dat is twee jaar na de presentatie van het huidige model. De laptop ondergaat vermoedelijk dezelfde metamorfose als de iMac. Dat wil zeggen dat de schermranden wit worden en je het apparaat kunt kopen in allerlei kekke kleurtjes. Mogelijk krijgt de Air ook dunnere schermranden en een notch.

We verwachten verder dat de nieuwe MacBook Air draait op een iets snellere M2-chip. Ook krijgt hij waarschijnlijk een betere webcam met 1080p-resolutie.

