De nieuwe MacBook Air is dankzij de M1-chip van Apple sneller dan de duurdere MacBook Pro met Intel-processor. Sterker nog, eerstgenoemde is krachtiger dan vrijwel alle andere Apple-apparaten.

Benchmark: Nieuwe MacBook Air sneller dan MacBook Pro

Dat valt te lezen op Geekbench. Deze site houdt de zogeheten benchmarks van nieuwe producten bij, waaronder Apple-apparaten. Benchmarks zijn snelheidstesten die aangeven hoe krachtig een smartphone, tablet of bijvoorbeeld laptop is.

Verrassend genoeg streeft de nieuwe MacBook Air alle andere Apple-laptops voorbij, inclusief de MacBook Pro met Intel-processor van eind vorig jaar. Dit is goed nieuws voor het bedrijf uit Cupertino, want de nieuwe Air wordt aangestuurd door de kersverse M1-chip, en dus niet door Intel-onderdelen.

De eerste resultaten zijn erg veelbelovend voor Apple. De kersverse MacBook Air met M1-chip hoeft in de ranglijst van Geekbench namelijk enkel de Mac Pro (uit 2019), iMac Pro (uit 2017) en de dit jaar vernieuwde iMac voor zich te dulden. Deze computers zijn stuk-voor-stuk veel prijziger dan de nieuwe Air-laptop.

De MacBook Air met M1-chip haalt een basissnelheid van 3.2GHz. Ter referentie: de iPhone 12 Pro en meest krachtige uitvoering van de laatste MacBook Pro met Intel-chip tikken respectievelijk de 2.99GHz en 2.4GHz aan. De nieuwste 13-inch MacBook Pro, die ook een M1-chip van Apple zelf heeft, is met zijn kloksnelheid van 3.2GHz even rap als de nieuwe Air-laptop.

Een kanttekening is wel dat benchmarks niet allesomvattend zijn. Website MacRumors stipt bijvoorbeeld aan dat het in de lijn der verwachting ligt dat de 16 inch-MacBook Pro (met Intel-chip) beter presteert als het op grafische bewerking aankomt.

Overgangsfase voor Apple

Apple kondigde afgelopen week de eerste Macs aan zonder Intel-chip. De MacBook Air, MacBook Pro en Mac mini hebben de primeur. In de komende twee jaar stapt het bedrijf volledig over van Intel naar haar eigen M1-chip. Deze is onderdeel van het Apple Silicon-programma, dezelfde architectuur als die we in de iPhones en iPads vinden.

Een praktisch voordeel van M1 is dat je daardoor bijvoorbeeld iPhone- en iPad-apps op de Mac kunt draaien, al moeten ontwikkelaars deze optie wel ondersteunen. In onze Intel vs Apple M1-vergelijking leggen we meer verschillen tussen de oude en nieuwe Mac-chip naast elkaar. De nieuwe Macs met M1-chip zijn vanaf aanstaande dinsdag verkrijgbaar. Via onderstaande links kun je filteren op opslagcapaciteit, kleur en prijs.

