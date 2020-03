Zit jij te wachten op een nieuwe MacBook Air? Dan moet je nog een paar nachtjes geduld hebben. Volgende week onthult Apple namelijk een nieuwe versie van het laptopinstapmodel.



‘MacBook Air release vindt volgende week plaats’

Dat schrijft MacRumors. De website kreeg een tip van een anonieme bron die in het verleden al vaker juiste voorspellingen over Apple-producten deed. De mysterieuze tipgever is echter niet heel erg spraakzaam, en zegt alleen dat de MacBook Air-release “volgende week” plaatsvindt. Wanneer dit gebeurt is dus niet duidelijk.

De anonieme tipgever krijgt (zo goed als) bijval van Ming-Chi Kuo, een autoriteit als het om Apple-geruchten gaat. De analist deelde afgelopen week dat het bedrijf uit Cupertino in het tweede kwartaal van 2020 een nieuwe MacBook Pro en MacBook Air uitbrengt. Volgende week is het tweede kwartaal officieel nog niet aangebroken, maar veel scheelt het niet.

Bovendien kondigt Apple vaker nieuwe producten aan in maart. Sterker nog, de afgelopen jaren vond er telkens een evenement plaats in deze maand. Dat is dit keer allesbehalve zeker, vanwege het coronavirus. Mogelijk wordt de MacBook Air dus middels een persbericht en eventuele online presentatie onthuld.

Tijd voor een forse update

Vorig jaar kreeg de MacBook Air een kleine upgrade. Het instapmodel heeft sinds 2019 een scherm met True Tone. Deze feature, die kijkt naar het omgevingslicht en op basis hiervan de witbalans van het scherm aanpast, was al langer aanwezig op andere Apple-apparaten, zoals de MacBook Pro.

Daarnaast voerde Apple een prijsverlaging door en kreeg de Air een verbeterd vlindermechanisme-toetsenbord. Echt grote veranderingen bleven echter uit, wat Apple de nodige kritiek opleverde. Vooral het toetsenbord kent duidelijke tegenstanders. Vorig jaar maart erkende Apple dat de MacBook Air last had van toetsenbordproblemen, maar een reparatieprogramma bleef uit.