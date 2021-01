Volgens Bloomberg brengt Apple later dit jaar een nieuwe MacBook Air uit. De laptop schijnt gericht te zijn op het hogere segment en onder meer een nieuw design te hebben. De nieuwe Air moet dit jaar, of hoogstens begin volgend jaar in de winkels liggen.

Lees verder na de advertentie.

‘High-end MacBook Air met nieuw design op komst’

Het nieuws is naar buiten gebracht door Mark Gurman, een gerenommeerde Apple-journalist. Gurman claimt dat Apple momenteel sleutelt aan een MacBook Air met dunnere bezels, oftewel schermranden. Het formaat schijnt met 13 inch onveranderd te blijven. Wel zou de nieuwe laptop een stuk lichter zijn dan het huidige exemplaar.

Verder krijgt de nieuwe MacBook Air volgens Gurman MagSafe. Deze magnetische aansluiting maakte een comeback met de iPhone 12 en zorgt ervoor dat je allerlei accessoires kunt aansluiten, zoals opladers en beschermhoezen.

Ook schrijft Gurman dat de nieuwe Air-laptop meerdere usb-poorten heeft om externe apparatuur aan te sluiten, zoals een monitor. Gurman verwacht tot slot dat de lichte MacBook wordt aangestuurd door een M1-chip. De meest recente MacBook Air en MacBook Pro werden eerder al overgezet naar deze door Apple gemaakte chip.

Volgens de Apple-insider ligt de nieuwe MacBook Air in de tweede helft van dit jaar in de winkels. Indien deze planning te ambitieus is, zou Apple de laptop begin volgend jaar uitbrengen. Een specifieke adviesprijs durft Gurman niet te geven. De huidige MacBook Air begint bij 1129,10 euro.

→ Lees ook onze review van de MacBook Air met M1-chip

‘MacBook Pro krijgt sd-kaartslot’

Gurman geeft verder aan dat de nieuwe MacBook Pro een sd-kaartslot krijgt. Op die manier kunnen foto’s direct worden overgezet van digitale camera naar laptop. Deze kaartjes worden veel in fototoestellen gebruikt. Tot aan 2016 beschikte de MacBook Pro over een sd-slot.

De Apple-journalist denkt ook dat het bedrijf afscheid neemt van de Touch Bar. Sommige MacBook Pro-laptops hebben zo’n aanraakgevoelige balk, waarmee je bijvoorbeeld de schermhelderheid kunt regelen. Tot slot claimt Gurman dat Apple erover nadenkt om Face ID-gezichtsherkenning naar de Mac te brengen.

Details hierover zijn echter nog onbekend. Apple zou wel van plan zijn om de MacBook Pro met sd-kaartslot nog in 2021 te onthullen.

Meer over de MacBook Air

De MacBook Air is Apples lichtste laptop. Bovendien heeft de laptop een relatief forse accuduur. Het apparaat is daarmee vooral geliefd onder mensen die regelmatig voor werk of school op pad zijn.

Afgelopen jaar kreeg de Air de grootste update in zijn bestaan. Apple stapte namelijk over naar eigen Silicon-chips, nadat het bedrijf jaren met fabrikant Intel samenwerkte. Het voordeel hiervan is dat Apple-producten ‘onder de motorkap’ steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Op een Mac met M1-chip kun je bijvoorbeeld iPhone-apps gebruiken.