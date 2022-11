MacBook Air 2022 M2: nu met flinke korting te koop bij Apple

Ben je op zoek naar een MacBook Air met een M2-chip, maar vind je hem nog veel te duur? Dan hebben we goed nieuws. Bij Apple is de MacBook Air M2 nu met flinke korting te koop.

MacBook Air M2 met flinke korting

De Macbook Air 2022 is dankzij de nieuwe M2-chip razendsnel. En deze laptop kan alles wat je van een draagbare Mac wilt (en zelfs meer). Maar er hangt dan ook een flink prijskaartje aan. De goedkoopste variant van de MacBook Air 2022 met M2 kost bij Apple namelijk 1519 euro.

Gelukkig kun je nu bij Apple de MacBook Air 2022 met M2-chip wat goedkoper scoren. Apple biedt de MacBook Air 2022 M2 nu ook refurbished aan. Hiermee kun je nog eens 150 euro besparen op de prijs.

Je vindt de MacBook Air 2022 M2 met korting op de refurbished website van Apple. Wees er wel snel bij, want de refurbished MacBook Air 2022 M2 met korting is niet altijd beschikbaar.

Grijp je mis? Of wil je weten of de MacBook Air 2022 ergens anders nóg goedkoper is? Check dan de refurbished prijsvergelijker voor de MacBook Air 2022 op iPhoned. Dan vind je altijd de goedkoopste prijs voor een MacBook Air 2022!

Wil je een spiksplinternieuwe MacBook Air 2022 met M2 kopen? En vind je het niet erg om hem ergens anders dan bij Apple te kopen? Dan hebben we meer goed nieuws. In onze MacBook Air 2022-prijsvergelijker vind je wederom de beste prijs voor deze razendsnelle Apple laptop.

Apple MacBook Air 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 1.359,- Bekijk beste prijs Refurbished € 1.406,39 Bekijk beste prijs

Ben je er nog niet helemaal uit en wil je eerst weten of de MacBook Air 2022 met M2-chip ook echt iets voor jou is? Check dan onze review van deze nieuwste Apple-laptop!

Wat is refurbished?

Nou denk je misschien: refurbished? Dat is toch gewoon tweedehands? Nou, nee. Refurbished betekent gereviseerd. Met andere woorden, het apparaat heeft een vorige eigenaar gehad, maar het toestel is (in dit geval door Apple zelf) opgeknapt, nagekeken en schoongemaakt. Hiermee heb je dus een MacBook Air 2022 M2 als nieuw mét flinke korting.

Meer weten over refurbished?

Check hier alles over refurbished met adviezen en tips voor het vinden van de beste refurbished deals. In onze keuzehulp voor de prijsvergelijker kun je bovendien aangeven of je alleen refurbished toestellen wilt zien of je wilt richten op een nieuwe MacBook Air 2022.

