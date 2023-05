‘Apple presenteert MacBook Air met veel groter scherm op WWDC’

De WWDC komt steeds dichterbij en het lijkt erop dat Apple een reeks nieuwe MacBooks gaat presenteren. Naar verluidt lanceert Apple zelfs een MacBook Air met een groter scherm dan we tot nu toe hebben gezien.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe MacBook Air verschijnt op WWDC

Volgende maand is het al zover: Apple organiseert dan de jaarlijkse WWDC. Dit is Apple’s eigen evenement, waarbij ieder jaar een reeks nieuwe producten wordt aangekondigd. Tijdens dit evenement presenteert Apple bovendien nieuwe software-updates voor bijna alle producten, zo wordt dit jaar iOS 17 verwacht.

Lees ook: Apple Reality komt op WWDC (en wordt volgens testers écht gaaf)

De belangrijkste aankondiging dit jaar is hoogstwaarschijnlijk de presentatie van de Apple Reality, Apple’s eerste VR-bril. Apple-insider Mark Gurman heeft echter voorspeld dat we ook een reeks nieuwe MacBooks gaan krijgen. De MacBook Air 2023 wordt dan gepresenteerd én krijgt een veel groter scherm dan we tot nu toe gezien hebben bij deze Mac-reeks.

MacBook Air krijgt een nieuw 15-inch model

De MacBook Air-reeks wordt dit jaar dan met twee modellen uitgebreid: een 13-inch en een 15-inch MacBook. Er gaan al jarenlang geruchten over een 15-inch MacBook, maar Apple heeft de grotere laptop nooit gelanceerd. Daar lijkt nu dus eindelijk verandering in te komen. En dat is goed nieuws: je hoeft dan voor een MacBook met een groter scherm niet meer over te stappen naar de MacBook Pro.

De laatste MacBook met een 15-inch scherm werd inmiddels vijf jaar geleden uitgebracht, dat was de MacBook Pro 2018. Daarna stapte Apple over op een 16-inch scherm, maar het 15-inch formaat lijkt nu dus toch terug te komen. Naast het grotere scherm verandert er verder waarschijnlijk niet veel aan het design. De MacBook Air 2022 heeft immers al een compleet nieuw ontwerp gekregen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe MacBooks krijgen geen M3-chip

De nieuwe MacBooks krijgen naar verluidt geen nieuwe M3-chip, maar worden opnieuw voorzien van de M2-chip. Het is nog niet duidelijk welke variant van de M2-chip dit precies wordt. De MacBook Air 2022 draait al op de M2-chip, dus het is goed mogelijk dat Apple bij de nieuwe reeks MacBooks ook opties geeft voor de betere M2 Pro- of de M2 Max-chip. Die zien we nu al terug in de MacBook Pro 2023.

Lees ook: ‘Apple werkt aan de MacBook Fold, niet aan de iPad Fold’

Waarschijnlijk krijgt de basisuitvoering van de MacBook Air 2023 een M2-chip. Als duurdere opstap kan je dan zelf kiezen voor een M2 Pro- of M2 Max-chip. Het grotere 15-inch scherm van de MacBook Air is natuurlijk prima voor zwaarder werk, zoals het monteren van video’s of het bewerken van grote Photoshop-bestanden. Dan biedt zo’n M2 Pro-chip echt meerwaarde.

WWDC begint op 5 juni

Apple presenteert de MacBook Air met een groter scherm dus op de WWDC in juni. Het evenement vindt dit jaar plaats van 5 tot en met 9 juni, Apple presenteert dan de nieuwste hardware én nieuwe software-updates voor bijna alle producten. Ben je benieuwd wat er nog meer tijdens het WWDC-evenement aangekondigd wordt? Check dan hier onze verwachtingen voor WWDC 2023.

Wil je niks missen in de aanloop naar de lancering van alle nieuwe producten tijdens WWDC 2023? Schrijf je dan in voor de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief! Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Zo mis je nooit meer iets over de nieuwste ontwikkelingen rondom Apple!