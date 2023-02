‘Nieuwe MacBook Air komt in april’ (en hij wordt groter)

Volgens geruchten komt er al in april een nieuwe MacBook Air. Naast de gebruikelijke afmetingen staat er nu ook een grotere versie van de laptop op de planning.

Nieuwe MacBook Air komt in april

Waarschijnlijk hoef je niet heel lang meer te wachten op de nieuwe MacBook Air 2023. Volgens Ross Young (expert op het gebied van displays) is Apple deze maand begonnen met de productie van de schermen voor de MacBook Air. Young deelde deze informatie in een Twitterbericht, alleen voor de abonnees van zijn account.

Opvallend is wel dat Apple nu ook schermen van 15 inch maakt. Dit zou betekenen dat de nieuwe MacBook Air 2023 de grootste MacBook Air ooit wordt. Fans van het standaard 13-inch-model hoeven niet te bang te zijn, Waarschijnlijk blijft het reguliere model ook beschikbaar.

MacBook Air 2023: M2- of M3-chip

Ross Young gaf verder geen andere details over het nieuwe model. Het is dus nog niet zeker of de MacBook Air 2023 een M2-chip heeft of dat er misschien een gloednieuwe M3-chip in komt. Apples chipmakers zijn al in december begonnen met de massaproductie van de nieuwe chips. Maar het is nog niet zeker of ze al in april klaar zijn.

MacBook Air kopen

Heb je helemaal geen zin om tot april te wachten en ben je nu op zoek naar een nieuwe MacBook Air? Of ben je toe aan een upgrade voor je oude Apple-laptop? De nieuwste MacBook Air 2022 heeft een razendsnelle M2-chip zodat je nog jaren vooruit kunt. Je vindt de beste prijzen in onze MacBook Air 2022 prijsvergelijker.

Vind je die nog iets te duur? Kies dan voor de MacBook Air 2020 (check hier de MacBook Air 2020-prijzen). Die heeft een M1-chip waarmee je nog steeds alle taken vlot kunt uitvoeren! De oudere MacBook Air met een Intel-chip wil je nou écht niet meer.

