Apple heeft de eerste MacBook Air met Silicon-chip officieel onthuld. De nieuwe M1-chip zorgt ervoor dat hij veel sneller is dan zijn voorganger en ook kun je bijvoorbeeld iPhone-apps op de laptop draaien. Dit moet je weten over de eerste MacBook Air met Apple Silicon-chip.

Eerste MacBook Air met Apple Silicon-chip officieel onthuld

Apple heeft de nieuwe laptop tijdens het november-evenement aangekondigd. Het is alweer de tweede MacBook Air die het bedrijf dit jaar uitbrengt. Het belangrijkste verschil is dat het zojuist onthulde model met Apple Silicon is uitgerust. Deze chip markeert het einde van een jarenlange samenwerking met chipfabrikant Intel.

De MacBook Air met Apple Silicon in vogelvlucht:

Draait op Apples eigen M1-chip

Retina-scherm van 13,3 inch

Krachtigste MacBook Air tot nog toe …

… …En dat zonder ventilator

Kan iPhone- en iPad-apps draaien

Touch ID-vingerafdrukscanner

Accuduur van 18 uur

Adviesprijs van 1129 euro

Verkrijgbaar vanaf 17 november

Eén chip: M1

De nieuwe MacBook Air wordt namelijk aangestuurd door de kersverse M1-chip. Deze is gemaakt op een procedé van 5 nanometer en daardoor krachtiger dan zijn voorganger.

De M1 is een zogeheten System on a Chip (SoC), hierbij zitten meerdere voorheen loszittende onderdelen (zoals de processor, neural engine en grafische kaart) op één chip. Hierdoor is de M1 niet alleen veel sneller dan vorige chips, volgens Apple zelfs bijna 3 keer sneller dan de meeste Windows-laptops, maar ook compacter.

Dat er een MacBook Air met Apple Silicon zat aan te komen, is niet verrassend. Afgelopen zomer kondigde Apple namelijk aan haar computers binnen twee jaar compleet over te zetten op Silicon. Dit brengt nogal wat veranderingen met zich mee. Je kunt met de nieuwe MacBook Air iPhone-apps bijvoorbeeld ook gewoon op je Mac draaien, al is dit in eerste instantie alleen bij eigen Apple-apps mogelijk.

Verder is macOS 11 Big Sur, het nieuwe besturingssysteem dat op 12 november uitkomt, met de nieuwe M1 Silicon-chip in het achterhoofd gemaakt. Apps van Apple starten hierdoor sneller op en ook veeleisende processen gaan de nieuwe Air makkelijker af, omdat ‘ie beter kan multitasken. In de toekomst gaan ook apps van derden de nieuwe software ondersteunen.

Ook vernieuwd: MacBook Pro en Mac mini

Tijdens het evenement kondigde Apple ook updates voor de MacBook Pro en Mac mini aan. Deze laptop en desktop worden eveneens aangestuurd door de M1-chip van Apple. Verder maakte het bedrijf bekend dat macOS 11 (Big Sur) vanaf 12 november te downloaden is. Lees hieronder de artikelen over deze nieuwe aankondigingen.