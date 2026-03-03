Apple kondigt MacBook Air 2026 aan: nieuwe chips en meer opslag

Apple heeft zojuist de MacBook Air 2026 onthuld en hij is sneller dan ooit. Maar wat is er nog meer beter geworden?



Apple MacBook Air 2026 release: dit is er nieuw

Apple heeft zojuist de MacBook Air 2026 aangekondigd en de populaire laptop heeft weer hetzelfde superdunne Air-design gekregen. Maar onder de motorkap heeft Apple de MacBook Air 2026 toch best een flinke update gegeven.

De MacBook Air 2025 had een M4-chip en die is al snel. Maar de MacBook Air 2026 heeft nu de nieuwe M5-chip. Deze nieuwe chip maakt de Air een flink stuk sneller. Apple geeft als voorbeeld dat 3D‑rendering met ray-tracing in Blender tot 6,5x sneller gaat dan op een MacBook Air met M1. En tot 1,5x sneller dan met MacBook Air met een M4. Maar deze snelheidswinst ga je ook merken als je vaak veel zware apps draait of veel apps tegelijk gebruikt.

Verder beschikt de MacBook nu standaard meer opslag (512 GB in plaats van 256 GB), maar daar blijft het niet bij. Apple heeft de MacBook Air 2026 ook voorzien van een N1-chip. Deze N1-chip zorgt ervoor dat wifi 7 nu naar de MacBook Air komt. Dat betekent sneller internet en een stabielere draadloze verbinding.

De N1-chip heeft ook ondersteuning voor bluetooth 6. Daar ga je in de praktijk niet meteen heel veel van merken, maar het zorgt er wel voor dat de verbinding van je draadloze accessoires weer wat sneller zijn.

En dit is nog hetzelfde

Veel zaken blijven echter hetzelfde. Qua formaat kun je weer kiezen uit een 13 inch of 15 inch. Ga je dus voor makkelijk mee te nemen met een 13 inch MacBook Air 2026? Of wil je net wat meer scherm en kies je voor de 15 inch?

Ook is Touch ID weer aanwezig waarmee je snel en veilig kunt inloggen op de laptop. Daarnaast heeft het instapmodel wederom 16 GB werkgeheugen. De kleuren zijn ook hetzelfde. Je hebt nog steeds de keuze uit hemelsblauw, zilver, sterrenlicht en middernacht.

MacBook Air 2026 prijzen

De standaardversie van de MacBook Air 2026 is iets duurder dan de standaardversie van de MacBook Air 2025. Maar je krijgt er nu dus wel twee keer zoveel opslag bij. Dit zijn alle prijzen op een rij:

MacBook Air 13 inch:

512 GB (16 GB RAM): 1199,00 euro;

1 TB (16 GB RAM): 1499,00 euro;

1 TB (24 GB RAM): 1699,00 euro.

MacBook Air 15 inch:

512 GB (16 GB RAM): 1499,00 euro;

1 TB (16 GB RAM): 1749,00 euro;

1 TB (24 GB RAM: 1999,00 euro.

MacBook Air 2026 kopen

Wil je de MacBook Air 2026 kopen? De nieuwe laptop is vanaf 4 maart te pre-orderen. Dan krijg je hem vrijdag 11 maart binnen!

Wil je zeker weten dat je geen ander nieuws mist over de release van deze MacBook Air 2026? Schrijf je dan meteen in voor onze nieuwsbrief! Dan houden we je altijd op de hoogte!