Apple heeft de MacBook Air 2026 vernieuwd met een paar toffe upgrades. In dit artikel vind je alle prijzen per model!
MacBook Air 2026 prijzen: dit betaal je voor de nieuwste functies
De nieuwe MacBook Air 2026 is er in verschillende varianten. Je hebt de keuze uit meerdere versies van de M5-chip en de grootte van het werkgeheugen. Daarnaast kun je ook nog de hoeveelheid opslag aanpassen.
Maar aan al deze varianten hoort natuurlijk ook een prijskaartje. En hoe meer werkgeheugen of opslag je neemt, hoe hoger de prijs. Bij de website van Apple moet je eerst alle opties kiezen voordat je de prijs te zien krijgt. Wij hebben alle prijzen voor je onder elkaar gezet, zodat je in één keer ziet wat je kwijt bent.
MacBook Air 2026 prijzen
De standaardversie van de MacBook Air 2026 is iets duurder dan de standaardversie van de MacBook Air 2025. Maar je krijgt er nu wel twee keer zoveel opslag bij. Dit zijn alle prijzen van alle varianten op een rij!
MacBook Air 13 inch:
- 512 GB (16 GB RAM, 8-core GPU): 1199,00 euro;
- 512 GB (24 GB RAM, 10-core GPU): 1449,00 euro;
- 512 GB (32 GB RAM, 10-core GPU): 1699,00 euro;
- 1 TB (16 GB RAM, 10-core GPU): 1449,00 euro;
- 1 TB (24 GB RAM, 10-core GPU): 1699,00 euro;
- 1 TB (32 GB RAM, 10-core GPU): 1949,00 euro;
- 2 TB (16 GB RAM, 10-core GPU): 1949,00 euro;
- 2 TB (24 GB RAM, 10-core GPU): 2199,00 euro;
- 2 TB (32 GB RAM, 10-core GPU): 2449,00 euro;
- 4 TB (16 GB RAM, 10-core GPU): 2699,00 euro;
- 4 TB (24 GB RAM, 10-core GPU): 2949,00 euro;
- 4 TB (32 GB RAM, 10-core GPU): 3199,00 euro;
MacBook Air 15 inch:
- 512 GB (16 GB RAM, 10-core GPU): 1499,00 euro;
- 512 GB (24 GB RAM, 10-core GPU): 1749,00 euro;
- 512 GB (32 GB RAM, 10-core GPU): 1999,00 euro;
- 1 TB (16 GB RAM, 10-core GPU): 1749,00 euro;
- 1 TB (24 GB RAM, 10-core GPU): 1999,00 euro;
- 1 TB (32 GB RAM, 10-core GPU): 2249,00 euro;
- 2 TB (16 GB RAM, 10-core GPU): 2249,00 euro;
- 2 TB (24 GB RAM, 10-core GPU): 2499,00 euro;
- 2 TB (32 GB RAM, 10-core GPU): 2749,00 euro;
- 4 TB (16 GB RAM, 10-core GPU): 2999,00 euro;
- 4 TB (24 GB RAM, 10-core GPU): 3249,00 euro;
- 4 TB (32 GB RAM, 10-core GPU): 3499,00 euro.
MacBook Air 2026 kopen
Wil je de MacBook Air 2026 kopen? De nieuwe laptop is sinds 4 maart te pre-orderen. En hij ligt vanaf vrijdag 11 maart in de winkels!
- Bestel de MacBook Air 2026 bij CoolBlue;
- Bestel de MacBook Air 2026 bij Bol;
- Bestel de MacBook Air 2026 MediaMarkt.
Wil je geld besparen? Dan kun je ook voor de MacBook Air 2025 kiezen. Deze laptop is voorzien van de M4-chip, die voor de meeste gebruikers nog steeds een enorm goede keuze is. Bekijk hier de laagste prijzen van de MacBook Air uit 2025:
Apple MacBook Air 2025 deals
Apple MacBook Air 2025
13 inch
16 GB werkgeheugen
256GB
Apple M4 processor
€ 909,51
1 dag
Apple MacBook Air 2025
13 inch
16 GB werkgeheugen
256GB
Apple M4 processor
€ 949,00
1 dag
Apple MacBook Air 2025
13 inch
16 GB werkgeheugen
256GB
Apple M4 processor
€ 979,00
1 dag