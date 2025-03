Als we de geruchten mogen geloven komt er deze week weer een nieuwe Apple release aan. Waarschijnlijk wordt dat de MacBook Air 2025!

MacBook Air 2025 komt deze week met deze verbeteringen

In zijn meest recente nieuwsbrief heeft doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman laten weten dat we deze week een nieuwe Apple-product kunnen verwachten. Dat zal volgens Gurman de MacBook Air 2025 zijn, maar welke verbeteringen gaat deze nieuwe versie van de MacBook Air krijgen?

De belangrijkste verandering wordt de nieuwe chip. De meest recente versie van de MacBook Air uit 2024 heeft een M3-chip. Die is al behoorlijk snel, maar de nieuwe versie van de MacBook Air doet daar nog een schepje bovenop. Dit krijgt namelijk de M4-chip. Deze chip zit ook al in de MacBook Pro 2024.

Dat zijn niet de enige verschillen tussen de MacBook Air 2024 en MacBook 2025. We verwachten nog een paar andere upgrades. Zo wordt de cpu een stukje beter en gaat die van 8 naar 10 cores. Ook wordt het werkgeheugen wat uitgebreid. Dat gaat van 24 GB naar 32 GB ram.

Ook wordt het geheugen waarschijnlijk wat sneller en gaat de bandbreedte van 100 GB/s naar 120 GB/s. Ook wordt de webcam een stuk beter. De webcam in de MacBook Air 2024 is een 1080p FaceTime HD‑camera (dat is zo’n 2 megapixel). De nieuwe versie krijgt een 12 MP camera en daarnaast ook de functie Middelpunt (in het Engels: Center Stage).

Met deze functie centreert de camera het beeld, zodat je altijd in het midden van het beeld zichtbaar bent. Dit is vooral handig tijdens FaceTime-gesprekken. Met behulp van kunstmatige intelligentie blijf je duidelijk zichtbaar, ook als je beweegt.

Daarnaast verwachten we ook nog een (iets) betere batterijduur en misschien een optionele nanotextuur-optie voor het scherm. Verder zijn de verwachtingen dat de MacBook Air 2025 er ook een Thunderbolt 4-poort bij gaat krijgen. Dat zijn er dan drie bij de nieuwste uitvoering van Apple’s populaire laptop.