MacBook Air 2025 is goedkoper: dit zijn de (verlaagde) prijzen

Ben je van plan om een nieuwe MacBook te kopen? Dan hebben we goed nieuws, want de MacBook Air is goedkoper geworden. Dit zijn de prijzen van de MacBook Air 2025!

MacBook Air 2025

Apple heeft een nieuwe generatie van de MacBook Air aangekondigd! De MacBook Air 2025 is voorzien van een nieuwe processor, want de laptop draait op de M4-chip. Apple heeft een opvallende keuze gemaakt, de startprijzen van de MacBook Air zijn in 2025 namelijk verlaagd. Daardoor is deze generatie van de MacBook Air goedkoper dan de MacBook Air 2024. Dit zijn de officiële prijzen van de MacBook Air 2025:

MacBook Air 13 inch:

256 GB (16 GB RAM): 1199 euro

512 GB (16 GB RAM): 1449 euro

512 GB (24 GB RAM): 1699 euro

MacBook Air 15 inch:

256 GB (16 GB RAM): 1499 euro

512 GB (16 GB RAM: 1749 euro

512 GB (24 GB RAM): 1999 euro

Waar de MacBook Air 2024 voor 1299 euro op de markt werd gebracht, is dat bij de MacBook Air 2025 honderd euro minder. Dat is niet te zien aan de specificaties, want de laptop is opnieuw voorzien van 256 GB aan opslagruimte en 16 GB aan werkgeheugen. Ben je van plan om de laptop al in de voorverkoop te bestellen? Bekijk dan hier waar de MacBook Air 2025 al verkrijgbaar is en wat de prijzen zijn:

Alle veranderingen

Apple heeft bij de MacBook Air 2025 meerdere veranderingen doorgevoerd. De laptop draait op de M4-chip, die we eerder al in de MacBook Pro 2024 en de iPad Pro 2024 zagen. Met deze processor is de nieuwe uitvoering van de MacBook Air 2025 ongeveer twintig tot dertig procent sneller dan de MacBook Air uit 2024. Je kunt bij de laptop verder kiezen tussen 16 GB, 24 GB of zelfs 32 GB aan werkgeheugen, zodat de zwaarste taken moeiteloos worden verwerkt.

Heb je regelmatig videogesprekken? Dat gaat met de MacBook Air 2025 beter, want de laptop heeft voor het eerst een 12-megapixelcamera met Middelpunt (Center Stage). Met deze functie centreert de camera het beeld, zodat je altijd in het midden van het scherm wordt weergegeven. De camera heeft dus een grote update gehad, want de MacBook Air 2024 moest het nog doen met een 1080p FaceTime HD-camera, dat is ongeveer 2 megapixel.

Release van de MacBook Air 2025

De MacBook Air 2025 is in een nieuwe kleur uitgebracht, want je kunt voor het eerst kiezen voor een hemelsblauwe uitvoering. De andere opties zijn zilver, sterrenlicht en middernacht. Bij de MacBook Air 2025 heb je de keuze tussen 13- of een 15-inch scherm. Er zijn verder geen verschillen tussen deze opties, ze beschikken beide over twee Thunderbolt 4-poorten, een MagSafe 3-oplaadpoort en hebben ondersteuning voor twee externe displays.

Ben je enthousiast over de nieuwe MacBook Air? De laptop is sinds woensdag 5 maart te bestellen in de voorverkoop. Op woensdag 12 maart verschijnt de MacBook Air 2025 in de winkels. Dat is ook de dag dat het toestel bij je thuis wordt afgeleverd als je de MacBook in de pre-order hebt besteld. Wil je niks missen van de officiële release? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!