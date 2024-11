Apple heeft onlangs verschillende nieuwe Macs aangekondigd, maar de MacBook Air laat nog tot 2025 op zich wachten. Maar tot wanneer precies?

MacBook Air 2025 komt eerder dan verwacht (dit is wanneer)

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman heeft gezegd dat Apple van plan is om in 2025 de nieuwe MacBook Air-modellen te lanceren. Deze nieuwe MacBook Air krijgt dan de supersnelle M4-chip.

Gurman zei verder dat Apple beide modellen (de 13 inch en de 15 inch) gaat voorzien van de nieuwe chip. Je hoeft overigens niet bang te zijn dat je nog een heel jaar moet wachten op de release. Want de geruchten zeggen dat de MacBook Air 2025 met M4 ergens tussen januari en maart 2025 te koop zal zijn.

Er zijn echter geen grote ontwerpwijzigingen gepland voor de volgende Macbook Air. Dat is klinkt ook wel logisch, want Apple heeft de MacBook Air in 2022 een vernieuwd ontwerp gegeven. Daarom zal deze nieuwe MacBook Air vooral gericht zijn op het verbeteren van de prestaties in vergelijking met voorgaande versies.

Opvallend detail is dat Apple het werkgeheugen van de huidige Macbook Air met M3 en met M2 verhoogd naar 16 GB (zonder de prijs te verhogen). Het is wel mooi dat daarbij de prijs wel hetzelfde is gebleven. Het is even afwachten hoeveelh werkgeheugen de MacBook Air 2025 gaat krijgen.

Maar als je nu een MacBook Air wilt moet je (naast de M-processer) altijd even goed de hoeveelheid werkgeheugen controleren. Meestel kun je dat in de beschrijving wel terugvinden.

MacBook kopen

Wil je op dit moment een MacBook kopen? Dan kun je het beste voor de MacBook Pro 2024 (€ 1.929,-) kiezen. Deze laptop heeft de gloednieuwe M4-chip en is razendsnel. Je kunt dan zeker nog jaren vooruit.

Wil je toch liever een goedkopere MacBook? Dan is het slim om nog even te wachten tot de MacBook Air in 2025 verschijnt. Dat gaat toch niet zo lang meer duren en dan krijg je ook de Mac met de nieuwste M4-chip.