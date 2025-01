MacBook Air 2025 komt eraan – en krijgt deze features

Apple werkt aan een nieuwe MacBook Air, die al begin 2025 verschijnt. Deze features kun je verwachten bij de MacBook Air 2025.

MacBook Air 2025

We hoeven niet lang te wachten op de eerste toestellen van Apple in 2025, want het bedrijf werkt aan een nieuwe generatie van de MacBook Air. Het is de verwachting dat er opnieuw twee nieuwe uitvoeringen verschijnen, net zoals we bij de MacBook Air 2024 zagen. Dat betekent dat je bij de laptop voor een 13- of 15-inch uitvoering kunt kiezen. Apple bracht de MacBook Air in 2024 voor het eerst uit met een 15-inch display.

Er worden in 2025 geen veranderingen bij het design van de MacBook Air verwacht. Apple voert vooral aanpassingen onder de motorkap door, zo krijgt de laptop naar verluidt een verbeterde accuduur. Nu gaat de MacBook Air tot achttien uur mee, dat is bij de volgende generatie waarschijnlijk één of twee uur langer. Dat is het gevolg van de nieuwe processor, want we zien bij de MacBook Air volgens geruchten een andere chip.

Deze functies komen eraan

Waar de MacBook Air 2024 draait op de M3-chip, maakt de laptop dit jaar de overstap naar de nieuwe M4-chip. Echt nieuw is de processor niet, want de iPad Pro en de MacBook Pro 2024 draaien al op dezelfde chip. Met de M4-chip is de MacBook Air 2025 veel sneller dan het huidige model. Eerdere tests hebben al aangetoond dat de M4-chip ongeveer 25 procent sneller is dan de M3-chip.

Eind 2024 kreeg de MacBook Air een kleine update, Apple verkoopt de laptop sindsdien alleen nog met minimaal 16 GB aan werkgeheugen. Dezelfde verandering zien we hoogstwaarschijnlijk ook terug bij de MacBook Air 2025, die laptop heeft ook standaard 16 GB RAM. Daarnaast zien we mogelijk een kleine aanpassing bij het scherm, want Apple brengt naar verluidt nanotextuur naar de MacBook Air. Het display heeft dan een matte afwerking, om reflecties tegen te gaan.

Release van de MacBook Air 2025

Andere features die bij de MacBook Air 2025 worden verwacht zijn een 12-megapixelcamera, die beschikt over Center Stage (ook wel Middelpunt genoemd). Met de functie zorgt de camera ervoor dat je altijd in het midden van het beeld getoond wordt tijdens een videogesprek. De camera’s van de iPad, iMac en MacBook Pro hebben al ondersteuning voor Middelpunt, mogelijk volgt de MacBook Air in 2025.

Daarnaast beschikt de laptop over drie Thunderbolt 4-poorten, bij de huidige generatie van de MacBook Air zijn dat er nog twee. Het is nog niet duidelijk wanneer de MacBook Air precies verschijnt, volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman wordt de laptop tussen januari en maart via een persbericht aangekondigd. De MacBook Air 2024 verscheen begin maart, dus de nieuwe generatie komt waarschijnlijk rond dezelfde periode. Wil je niet zo lang wachten? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de MacBook Air 2024: