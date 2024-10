MacBook Air 2024 krijgt een kleine upgrade (met dezelfde prijzen)

Apple heeft een kleine upgrade bij de MacBook Air 2024 doorgevoerd, maar dat zien we (gelukkig) niet terug in de prijzen. Dit is er veranderd!

MacBook Air 2024 krijgt upgrade

Apple heeft deze maand niet alle nieuwe Macs uitgebracht, ook een bestaande Mac heeft een update gekregen. De MacBook Air 2024 komt nu standaard met 16 GB aan werkgeheugen. Dat is een kleine upgrade, want de oorspronkelijke versie van de MacBook Air 2024 had nog 8 GB RAM. Deze uitvoering is nu geschrapt door Apple, waardoor je bij de laptop alleen nog kunt kiezen voor 16 GB of 24 GB aan werkgeheugen.

De nieuwe iMac, Mac mini en MacBook Pro zijn eveneens beschikbaar met minimaal 16 GB aan werkgeheugen. Dat betekent het einde van een tijdperk bij Apple, want je kunt niet meer kiezen voor een Mac met 8 GB RAM. We zien de upgrade bij de MacBook Air 2024 gelukkig niet terug in de startprijs, want die blijft hetzelfde. Voor € 1.149,- heb je de nieuwe MacBook Air. Dat is goed nieuws, want je krijgt nu meer werkgeheugen voor dezelfde prijs.

Meer werkgeheugen nodig voor Apple Intelligence

Het is niet vreemd dat Apple ervoor heeft gekozen om het werkgeheugen te verdubbelen bij het standaardmodel van de MacBook Air. Het bedrijf bereidt zich voor op de komst van Apple Intelligence. De nieuwe techniek is vanaf april 2025 beschikbaar in de Europese Unie en is in de Verenigde Staten nu al te gebruiken. Reden genoeg voor Apple om de MacBook Air 2024 van een kleine upgrade te voorzien, want veel AI-functies worden lokaal op de Mac gedraaid.

Daarvoor is veel rekenkracht én werkgeheugen nodig. Met de rekenkracht zit het wel goed bij de MacBook Air 2024, het toestel draait op de M3-chip. Alle toestellen met een M1-chip of nieuwer hebben ondersteuning voor Apple Intelligence. Nu het werkgeheugen van de MacBook Air 2024 een upgrade heeft gehad kunnen de zware taken probleemloos lokaal op het apparaat verwerkt worden. Zo hoef je niet lang te wachten bij het laden van Apple Intelligence-functies.

Prijzen van de MacBook Air 2024

Apple heeft de MacBook Air 2024 een kleine upgrade gegeven, maar heeft die verandering niet doorgevoerd in de prijs. Bij Apple betaal je 1599 euro voor de laptop, je krijgt dan 16 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan opslagruimte. Vind je dat niet genoeg? Dan kun je ook kiezen voor een uitvoering met 512 GB opslagruimte en 16 GB RAM, die kost 1829 euro bij Apple. Voor de variant met 24 GB RAM leg je maar liefst 2059 euro neer.

Vind je dat te duur? In dat geval raden we je aan om de MacBook Air 2024 bij andere aanbieders te halen. Daar krijg je de laptop vaak al voor veel minder geld. Zo kost de uitvoering met 256 GB € 1.149,- en de variant met 512 GB € 1.399,- bij andere verkopers. Benieuwd naar alle aanbiedingen? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de MacBook Air 2024: