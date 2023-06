15-inch MacBook Air 2023 onthuld: groter én beter

Tijdens het event op 5 juni heeft Apple de grootste MacBook Air tot nog toe onthuld, namelijk een van 15,3 inch. Dit moet je weten over de nieuwe MacBook Air 2023.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

MacBook Air 2023 release

De laatste nieuwe MacBook Air is alweer een jaar oud. Die werd namelijk op 6 juni 2022 gepresenteerd. De MacBook Air 2022 van 13,6 inch heeft een M2-chip en een volledig nieuw ontworpen uiterlijk. Dat laatste is bij de nieuwe MacBook Air niet het geval.

Het lag volledig in de lijn der verwachting dat Apple tijdens het event op 5 juni de MacBook Air 2023 zou onthullen en dat is ook gebeurd. Volgens eerdere geruchten zou de nieuwe MacBook Air overigens een M3-chip krijgen, maar later werd duidelijk dat het toch een M2-chip zou worden. En ook dit blijkt uiteindelijk het geval te zijn.

Groter, maar veel blijft bij hetzelfde

De MacBook Air 2023 is met 15,3 inch dus een stuk groter dan de MacBook Air 2022. Verder heeft de nieuwe MacBook Air een batterijduur van 18 uur en met 11,5 mm is het de dunste 15-inch laptop ooit.

De nieuwe MacBook Air is voorzien van MagSafe opladen, schermranden van 5 mm en een helderheid van 500 nits. Bovendien kun je rekenen op een 1080p camera en zes speakers met Spatial Audio. De MacBook Air 2023 is verkrijgbaar is vier verschillende kleuren: middernacht, sterrenlicht, spacegrijs en zilver.

Je kunt de 15,3-inch MacBook Air vanaf vandaag bestellen voor € 1599. Vanaf dinsdag 13 juni is hij overal verkrijgbaar. De 13-inch MacBook Air met M2-chip koop je voortaan vanaf € 1299 (€ 220 goedkoper).

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

MacBook Air 2023 van 13 inch

Er waren van tevoren geruchten dat Apple ook een 13 inch-versie van de nieuwe MacBook Air zou presenteren, maar die verschijnt pas later dit jaar. Deze versie krijgt waarschijnlijk wel de snellere M3-chip.

Meer over de MacBook Air 2023 lees je op iPhoned

Nu de nieuwe MacBook Air officieel is aangekondigd, krijgen we het apparaat waarschijnlijk snel in handen. Wil je niets missen over de gloednieuwe laptop? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, download de gratis app en houd onze website in de gaten!