MacBook Air 2023 mét 15-inch scherm: dit zijn de eerste reviews

Apple heeft een MacBook Air uitgebracht met een groter scherm dan ooit. Wat zeggen de internationale reviews over de MacBook Air 2023?

MacBook Air 2023

Vorige week onthulde Apple een nieuwe MacBook Air en sinds vandaag is hij overal te koop. De MacBook Air 2023 is met een scherm van 15,3-inch de grootste MacBook Air die we ooit hebben gezien. Naast een groot Liquid Retina-display en een batterijduur van 18 uur heeft deze nieuwe laptop nog veel meer te bieden.

De nieuwe MacBook Air is maar 11,5 mm dik en dat maakt het de dunste 15-inch laptop ter wereld. De MacBook Air 2023 draait net als het 2022-model op de snelle M2-chip. Van binnen is de laptop dus weinig veranderd. Wat zeggen de internationale reviews over de MacBook Air 2023? Wij zetten er een aantal voor je onder elkaar.

1. Engadget: groot scherm, goede batterijduur, maar geen M3

De reviewer van Engadget is onder de indruk van de balans die Apple heeft gevonden tussen de grootte van het scherm en het compact houden van de MacBook Air 2023. Het scherm is volgens de review groot genoeg om de hele dag te gebruiken, maar de laptop is tegelijk niet te groot om gemakkelijk mee te nemen. Daarnaast zijn het toetsenbord en de trackpad opnieuw enorm fijn in gebruik.

In de review worden wel zorgen geuit over de processor van de MacBook Air 2023. De M2-chip is indrukwekkend en ontzettend snel, maar ook al een jaar oud. Als je een laptop koopt tegen deze prijs is het wel zo fijn als die op de nieuwste processor draait. Apple presenteert dit jaar waarschijnlijk de nieuwe M3-chip bij de kleinere modellen van de MacBook Air 2023, waardoor de M2-chip mogelijk al snel veroudert.

2. The Verge: MacBook Air 2023 precies wat nodig was

The Verge reageert ook erg positief op de MacBook Air 2023, en dan vooral op het formaat van de laptop. Het grote scherm zorgt voor een overzichtelijke weergave van alle taken die je uit wilt voeren, maar maakt de MacBook Air 2023 volgens de reviewer niet te zwaar. Sterker nog: de behuizing is ontzettend dun en licht, ondanks het grote scherm. In de review worden de dalende verkoopcijfers van de Mac genoemd, iets waar de MacBook Air 2023 mogelijk verandering in zal brengen.

Als nadeel wordt in de review genoemd dat de laptop niet meer poorten heeft, ondanks het grote formaat van de MacBook Air 2023. De laptop heeft dezelfde hoeveelheid poorten als de kleinere versie. De grotere MacBook Air 2023 heeft wél veel betere speakers dan de 13-inch variant. Al met al is de MacBook Air met een scherm van 15-inch precies waar de markt om vroeg.

3. TechCrunch: laptop met héél veel ruimte, maar met M2

De recensent van TechCrunch is enthousiast over de grote behuizing van de MacBook Air 2023. Je hebt veel ruimte op het 15-inch scherm, waardoor je meer taken tegelijk uit kunt voeren. Dat is niet alles, want je handen hebben ook aan de zijkant van het toetsenbord meer ruimte door het grote formaat van de laptop. Hierdoor kun je je handen net iets beter kwijt bij het typen op de MacBook.

De MacBook Air 2023 had volgens de review van TechCrunch wél een aantal verbeteringen moeten krijgen op het gebied van hardware. Het is in principe de MacBook Air 2022, maar dan in een groter jasje gestoken. Een verbeterde (M3-)chip of meer poorten hadden niet misstaan bij de nieuwe laptop. Het is daarom afhankelijk van de komende M3-chip of je met de MacBook Air 2023 niet net achter het net vist.

Conclusie: MacBook Air 2023 is de laptop waarop we hebben gewacht

De internationale reviews van de MacBook Air 2023 zijn dus over het algemeen erg positief. De laptop is met het grote scherm precies de MacBook waarop we hebben gewacht. Nu hoef je voor een groter formaat niet direct over te stappen naar de MacBook Pro. De M2-chip is ontzettend snel en gaat nog wel even mee, waardoor het op dit moment nog geen gemis is dat de M3-chip ontbreekt.

