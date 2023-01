‘Nieuwe MacBook Air komt in 2023 en krijgt een M3-chip’

Het wordt een druk Apple-jaar, want dit jaar verschijnt er een nieuwe MacBook Air. En het mooie is? De MacBook Air 2023 krijgt een M3-chip!

MacBook Air 2023: met M3-chip

Volgens een verslag van de website DigiTimes is Apple van plan om in de tweede helft van 2023 een MacBook Air uit te brengen, met een M3-chip. In het verslag werden verder geen specifieke gegevens of release-datum gegeven.

Apple’s chipfabrikant TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is eind december al begonnen met het maken van 3nm-chips. De M3-chip in de MacBook Air 2023 en de A17-chip in de iPhone 15 zijn dan de eerste chips die met dit fabricageproces worden gemaakt.

Ook de MacBook Pro krijgt een M3-chip

Onlangs zei de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo dat de 14-inch en 16-inch MacBook Pro in 2024 een update gaan krijgen naar een M3-chip. Het zou dan gaan om de M3 Pro- en de M3 Max-chip.

Dit is een patroon dat Apple vaker heeft gevolgd, want de M1 en de M2 verschenen als eerste in de MacBook Air. Vervolgens waren de Max- en Pro-versies te vinden in de MacBook Pro.

Toch moet je dit nieuws met een korreltje zout nemen. DigiTimes heeft eerder gezegd dat de MacBook Pro met een M2 Pro of M2 Max wordt uitgesteld en pas eind 2023 of begint 2024 uitkomt. Ze hadden toen geen gelijk, want Apple heeft de MacBook Pro 2023 onlangs uitgebracht.

De huidige MacBook Air heeft een M2-chip en ligt sinds juli 2022 in de winkels. In onze MacBook Air 2022-review waren we dik tevreden, maar zeiden we wel dat de versie met M1-chip nog prima voldoet.

Voor alledaags gebruik – bestaande uit typen, surfen en streamen – ben je voor nu beter af met de M1-variant, en € 300 surplus in je portemonnee. Pro’s moeten daarentegen goed kijken wat ze van hun MacBook willen. Voor veeleisende taken die lang duren, is een MacBook Pro geen overbodige luxe. Bestaan je pro-taken echter uit kortere berekeningen? Dan krijg je met de MacBook Air 2022 je perfecte laptop.

