Volgens de geruchten zit er een nieuwe MacBook Air 2023 aan te komen, maar eigenlijk wil je die nog niet kopen. Er is namelijk een goede reden om wat langer te wachten.

MacBook Air 2023 komt eraan (maar die moet je nóg niet kopen)

Volgens de doorgaans betrouwbare Mark Gurman komt Apple dit jaar nog met twee nieuwe modellen van de MacBook Air 2023. De nieuwe laptops worden dan waarschijnlijk tijdens de WWDC 2023 aangekondigd.

Eerdere geruchten zeiden dat de nieuwe MacBook Air 2023 er in een 13-inch en 15-inch versie komt. Apple zou er voor kiezen om de 13-inch MacBook Air de nieuwe M3-chip te geven, omdat de laptop anders nog teveel op zijn voorganger lijkt.

Nu lijkt er in een kink in de kabel te zitten en laten de M3-chips nog wat langer op zich wachten. Een nieuwe MacBook Air 2023 mét M3 zal volgens Gurman nog tot eind 2023 (of begin 2024) gaan duren. De MacBook Air 2023 die Apple dan waarschijnlijk tijdens de WWDC 2023 gaat introduceren zal daarom nog een M2-chip hebben (en die moet je dus niet kopen).

De MacBook Air 2023 met een M2 blijft een goede laptop, maar toch kun je dan beter nog wat langer wachten tot de versie met een M3-chip uitkomt. Je hebt dan een laptop met de nieuwste Apple-chip en krijgt dan nog langer updates. Ook brengt de nieuwe chip een aantal voordelen met zich mee.

M3-chip van Apple: dit zijn de belangrijkste vernieuwingen

Het is nog niet zo heel lang geleden dat Apple de M2-chip aankondigde. Deze chip was de opvolger van de M1 en kreeg als eerste een plekje in de nieuwe MacBook Air 2022.

De nieuwe chip verschijnt in een 3-nanometer versie (de M1 en M2 waren nog gebaseerd op het 5-nanometer-formaat). De overstap naar dit nieuwe formaat heeft een flink voordeel. De nieuwe M3-chip van Apple is hierdoor een stuk energiezuiniger.

Natuurlijk zal dit niet het enige zijn dat Apple aan de M3-chip gaat verbeteren. Waarschijnlijk wordt hij ook weer een stukje sneller en krijgt hij wat meer grafische- of processorkernen erbij. De hogere snelheid vraagt dan natuurlijk dan wel weer wat meer stroom, maar onder de streep zal de M3-chip zeker een stuk energiezuiniger worden. Dit maakt een Macbook Air 2023 mét M3-chip het in ieder geval waard om te kopen.

