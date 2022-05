MacBook Air 2022: dit zijn onze verwachtingen

Er komt volgende week een nieuwe MacBook Air aan! Tenminste, als we de geruchten mogen geloven. In dit artikel lees je alles over onze verwachtingen van de MacBook Air 2022.

‘De MacBook Air 2022 komt met WWDC’

Er staat een nieuwe MacBook Air voor de deur. Tenminste, als we Apple-analist Mark Gurman van Bloomberg mogen geloven. We schreven eerder al over het feit dat Apple tijdens de WWDC 2022 deze vernieuwde budget laptop mogelijk zou kunnen aankondigen.

We hebben een aantal verwachtingen, gebaseerd op geruchten van de afgelopen maanden, rondom de MacBook Air 2022 op een rijtje gezet. Lees verder om erachter te komen welke nieuwe functies en hardware we in deze laptop kunnen gaan zien.

MacBook Air 2022 verwachtingen: dé M2-chip

Gurman zegt dat de nieuwe MacBook Air 2022 volgens de verwachtingen met een nieuwe M2-chip komt. Deze is maar een klein beetje sneller dan de huidige M1-chip, maar is wel weer een stap vooruit. De huidige MacBook Air uit 2020 heeft een grafische chip (gpu) met ‘maar’ 7 of 8 kernen. De nieuwe M2 krijgt volgens Gurman een 8-core cpu en een 9-core of 10-core gpu.

Helaas tikt de M2-chip volgens de geruchten niet de kracht en snelheden aan van de M1 Pro, M1 Max en M1 Ultra. Deze vinden we respectievelijk in de MacBook Pro 2021 en de Mac Studio en is dus bedoeld voor meer professioneel gebruik. Prima, gezien de MacBook Air 2022 een budget laptop moet blijven.

Eerst gebruikte Apple Intel-chips voor zijn producten, maar sinds 2020 neemt het bedrijf het heft in eigen hand. Voorheen was Apple dus afhankelijk van Intel en kon dus niet zo vaak nieuwe versies van de MacBook uitbrengen als het misschien wilde. Maar nu Apple de productie en designs van de processors in eigen hand heeft, is dat wel het geval. Wij vinden het wel tijd daarvoor!

Verwachtingen voor het design en de camera

Hoewel de verwachtingen eerst waren dat de MacBook Air 2022 een mini-led display zou krijgen, horen we de laatste tijd steeds meer geluiden dat het tóch een lcd-scherm wordt. Toen het bedrijf afgelopen november een gloednieuwe MacBook Pro introduceerde, werd het duidelijk dat de Air de volgende zou zijn die in een nieuw jasje zou worden gestoken. Gelukkig zijn onze verwachtingen voor de witte rand en kleurrijke versies nog niet ontkracht. Een herontwerp van deze laptop zit er dus nog steeds in.

De geruchten hebben het ook over een verbeterde webcam. Die camera moet een 1080p-resolutie gaan krijgen. En dat wordt wel tijd! De MacBook Air uit 2020 moet het nog steeds doen met een 720p-webcam.

Aansluitingen MacBook Air 2022

Het aantal aansluitingen van de MacBook Air 2022 gaat volgens de verwachtingen een beetje tegenvallen. De MacBook Pro 2021 kreeg nog wel allerlei aansluitingen (zoals HDMI en sd-kaartlezer) die we in eerdere laptops van Apple zagen. De MacBook Air 2022 krijgt waarschijnlijk enkel twee Thunderbolt 4-poorten. Dat betekent dat je waarschijnlijk nog een adapter moet kopen om deze laptop volledig te benutten.

Wel verwachten we een MagSafe-connector. Apple heeft deze net teruggebracht naar de MacBook Pro. Dat betekent dat als je struikelt over je kabels, niet meteen je gehele laptop van je tafel afvalt, maar dat door deze magnetische aansluiting enkel het kabeltje eruit valt. Over de accu weten we nog niet zo veel, maar we verwachten dat deze ongeveer even goed gaat zijn als die van de 2020-versie.

