‘Nieuwe MacBook Air 2022 is wit, heeft M2-chip en mini-led’

De MacBook Pro 2021 veranderde spectaculair en de nieuwe MacBook Air is er ook een om naar uit te kijken. Een betrouwbare Apple-lekker weet al wat de MacBook Air 2022 vernieuwingen zijn, waaronder een 1080p-webcam, witte schermranden en meer.

MacBook Air 2022: wat zijn de vernieuwingen?

De nieuwe MacBook Air krijgt een ontwerp dat veel lijkt op de nieuwe MacBook Pro’s, maar is dunner en lichter. Dit zegt insider @Dylandkt op Twitter, die een goede staat van dienst heeft als het om Apple-geruchten gaat. Hij heeft al opvallend veel informatie over de nieuwe Air.

‘De volgende MacBook (Air) verschijnt halverwege 2022’, zegt hij. ‘Hij heeft MagSafe, een 1080p-webcam, usb-c-poorten, een 30W-oplader en geen ventilatoren.’ Ook zegt de bron dat de kleuropties vergelijkbaar zijn als bij de 24 inch-iMac. Die is er in het groen, geel, oranje, rood, paars, blauw en wit. Wat ze volgens Dylandkt allemaal krijgen, zijn witte schermranden en een wit toetsenbord.

Een eerder concept van de MacBook Air 2022. Hier te zien zonder notch, maar verwacht wordt dat de de Air er ook een krijgt.

De MacBook Air zou zijn uitgerust met een nieuwe processor: de M2. Het is nog niet duidelijk wat de specificaties daarvan zijn. Ook zou je meerdere externe beeldschermen kunnen aansluiten op de Air: minimaal twee. Verder acht de Apple-lekker het aannemelijk dat de MacBook Air 2022 over een mini-led-scherm beschikt.

Of de MacBook Air net als de MacBook Pro 2021 een notch heeft, is nog onzeker. Wel moet de Air het in ieder geval doen zonder het ProMotion-scherm met 120 Hz. Ook is er nog steeds maar één type aansluiting aanwezig: usb-c. De hdmi-poort en sd-kaartlezer ontbreken dus. Dylandkt verwacht dat Apple de startprijs van de MacBook Air opvoert. Dat betekent dat het apparaat meer dan 1129 euro zal kosten.

Eerdere MacBook Air 2022 geruchten

Volgens eerdere geruchten heeft de M2-chip hetzelfde aantal rekenkernen als de M1 van de huidige MacBook Air heeft: acht. Wel zijn er meer grafische kernen: negen of tien in plaats van zeven of acht. Daarmee lijkt de M2 minder krachtig te zijn dan de M1 Pro en M1 Max, die bedoeld zijn voor professionelere hardware.

Een release lijkt nog lang te duren. Volgens eerdere geruchten wordt de MacBook Air eind 2022 uitgebracht. In oktober onthult Apple doorgaans zijn nieuwe Macs, dus we verwachten dat de lancering in die maand zal zijn.