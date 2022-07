MacBook Air 2022 review round-up: Apple laptop krijgt lovende kritieken

De MacBook Air 2022 is er! De internationale media kon de nieuwe laptop al even testen, dus de eerste reviews zijn ook binnen. In deze review round-up zetten we alle bevindingen over de MacBook Air 2022 voor je op een rijtje.

MacBook Air 2022 review round-up

Vrijdag 15 juli was het zover: de MacBook Air 2022 was eindelijk te koop. De laptop heeft in vergelijking met de MacBook Air 2020 behoorlijk wat upgrades gekregen. Naast een nieuwe look (die wel wat weg heeft van een dunnere MacBook Pro), heeft de Air als belangrijkste vernieuwing een gloednieuwe M2-chip.

De eerste reviews van de nieuwe laptop zijn zeer positief, maar de reviewers hadden ook een paar negatieve punten. In onze MacBook Air 2022 review round-up hebben we de bevindingen voor je op een rijtje gezet!

CNET

Dan Ackerman van CNET was erg te spreken over het grotere scherm. Het nieuwe design en de nieuwe kleuren waren volgens hem ook een uitstekende upgrade. Verder was hij blij dat de MacBook Air 2022 nu eindelijk een high-res webcam met een hogere resolutie en een betere beeldverwerking. Ook de snelheid van de laptop en de batterijduur vond CNET erg goed. CNET was echter niet te spreken over de prijs, want de MacBook Air 2022 is een stuk duurder dan de vorige MacBook Air.

Gizmodo

Gizmodo vergelijkt de performance van de MacBook Air 2022 met een Formule 1-racewagen: hij is razendsnel. Het nieuwe scherm en de webcam vonden ze ook erg goed. Gizmodo zegt wel dat de performance-winst die je krijgt ten opzichte van de M1 MacBook Air wel erg afhankelijk is van wat je ermee gaat doen. De batterijduur van de MacBook Air 2022 is prima, maar dat was die van de M1 MacBook Air ook al.

Bij Gizmodo waren ze niet positief over de speakers. Tijdens het beluisteren van muziek was het goed, maar bij gesproken tekst en gesprekken was het geluid toch een stuk minder. Ook gamen op de MacBook Air 2022 ging niet lekker. Zelf met oudere games zoals Total War: Warhammer II behaalden ze slechts 26 frames per seconden.

Engadget

Engadget vond de MacBook Air 2022 erg dun en licht met een groter en beter scherm. Daarnaast zijn ze erg te spreken over de speakers en de terugkeer van MagSafe. Door de nieuwe M2-chip is de laptop ook een stuk sneller dan het vorige model. Volgens Engadget heeft Apple hiermee een nieuwe standaard neergezet voor ultraportable laptops.

Als nadelen benoemen ze de prijs en dat de MacBook Air 2022 soms de snelheid wat terugschakelt bij veeleisende en langdurige taken. Ook was het ontbreken van ProMotion een gemis.

The Verge

Dan Seifert van The Verge zegt dat de MacBook Air 2022 op elk gebied een upgrade is. Vooral het betere scherm, speakers, design en webcam springen in het oog. Hij vertelt daarbij wel dat bezitters van oudere laptops ook nog naar de MacBook Air met M1 kunnen kijken.

Het hogere kostenplaatje vindt The Verge wel een negatief punt. Verder zit de notch soms in de weg en is de SSD in het basismodel een stukje langzamer.

MacBook Air 2022 kopen

Wil je na het lezen van deze reviews ook een Macbook Air 2022 kopen? De MacBook Air 2022 is te koop vanaf 1519 euro.

Je moet wel rekening houden met een mogelijke levertijd, want bepaalde kleuren of modellen zijn niet genoeg geleverd door Apple. Check ook onze MacBook Air 2022 prijsvergelijker voor de beste prijzen.

